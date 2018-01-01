Ніч, кров і швидкість: на Волині молоцикл збив дівчину
Сьогодні, 12:11
У селі Кримне Старовижівського району молоцикліст збив дівчину.
Аварія сталася у ніч на 1 липня близько 03:40. Про це повідомили очевидці, - пише Волинська правда.
18-річний мотоцикліст збив 21-річну дівчину.
За словами очевидців, хлопець був п’яний і їхав без світла. На швидкості він збив молоду дівчину.
Обох забрала швидка. На місці працювала поліція.
Деталі – згодом.
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Аварія сталася у ніч на 1 липня близько 03:40. Про це повідомили очевидці, - пише Волинська правда.
18-річний мотоцикліст збив 21-річну дівчину.
За словами очевидців, хлопець був п’яний і їхав без світла. На швидкості він збив молоду дівчину.
Обох забрала швидка. На місці працювала поліція.
Деталі – згодом.
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