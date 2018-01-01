Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 22 роки. ФОТО
Сьогодні, 12:18
У мережі опублікували знімки краєвидів Луцька 22-річної давності.
Колаж світлин у соцмережах опублікував місцевий фотограф Віктор Чухрай.
"1996-2018. Про час і як міняється силует нашого Луцька. Найкраще це видно на знімках, які виконані з однієї точки (В'їзна вужа") з перервою у десяток років. Часом зміни досить значні. У даному випадку іде зміна візуальних акцентів у бік новобудов. Мені видається, що це не найкраще..." - ідеться у дописі.
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Колаж світлин у соцмережах опублікував місцевий фотограф Віктор Чухрай.
"1996-2018. Про час і як міняється силует нашого Луцька. Найкраще це видно на знімках, які виконані з однієї точки (В'їзна вужа") з перервою у десяток років. Часом зміни досить значні. У даному випадку іде зміна візуальних акцентів у бік новобудов. Мені видається, що це не найкраще..." - ідеться у дописі.
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Коментарі 1
ЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ==й наші придурки закриють ЗАМОК І КОСТЕЛ святих ПЕТРА і ПАВЛА .БИЙМО НА СПОЛОХ . ГЕТЬ цю міську владу ...
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