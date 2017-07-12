Луцьк - серед міст, де найменше купують квартири в іпотеку
Сьогодні, 12:47
Луцьк опинився серед міст, де покупці квартир майже не користують іпотекою.
Редакція порталу Domik.ua провела опитування серед професійних ріелторів, щоб дізнатися, скільки покупців користується іпотекою при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості в різних містах України.
В результаті опитування з'ясувалося, що більшість інвесторів не мають наміру купувати житло в іпотечний кредит через високі відсоткові ставки, які пропонують банки.
Інфографіка відображає середній відсоток інвесторів, які користуються іпотечним кредитом при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості в різних містах України.
Українські банки пропонують потенційним покупцям наступні мінімальні відсоткові ставки річних на придбання житла: Райффайзен Банк Аваль - від 17%, Приватбанк - від 17,9%, Ощадбанк - від 19,99% в гривневому еквіваленті.
Не більше 10% покупців купують квартири в іпотеку в Харкові, Запоріжжі, Рівному, Чернігові, Миколаєві, Тернополі, Херсоні, Черкасах та Чернівцях. Небажання клієнтів купувати житло в кредит аргументовано високими процентними ставками банків.
У Вінниці, Житомирі та Ужгороді 8% інвесторів користуються іпотечним кредитом при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості.
За даними агентств нерухомості, в Києві, Дніпрі, Львові та Хмельницькому купувати житло в іпотеку воліють 7% клієнтів. Решта 93% не цікавляться умовами надання банківських кредитів.
Мінімальна кількість покупців, які купують квартиру за допомогою іпотечного кредиту виявлено в Одесі, Кропивницького, Сумах, Луцьку, Івано-Франківську та Полтаві - 5%.
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Редакція порталу Domik.ua провела опитування серед професійних ріелторів, щоб дізнатися, скільки покупців користується іпотекою при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості в різних містах України.
В результаті опитування з'ясувалося, що більшість інвесторів не мають наміру купувати житло в іпотечний кредит через високі відсоткові ставки, які пропонують банки.
Інфографіка відображає середній відсоток інвесторів, які користуються іпотечним кредитом при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості в різних містах України.
Українські банки пропонують потенційним покупцям наступні мінімальні відсоткові ставки річних на придбання житла: Райффайзен Банк Аваль - від 17%, Приватбанк - від 17,9%, Ощадбанк - від 19,99% в гривневому еквіваленті.
Не більше 10% покупців купують квартири в іпотеку в Харкові, Запоріжжі, Рівному, Чернігові, Миколаєві, Тернополі, Херсоні, Черкасах та Чернівцях. Небажання клієнтів купувати житло в кредит аргументовано високими процентними ставками банків.
У Вінниці, Житомирі та Ужгороді 8% інвесторів користуються іпотечним кредитом при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості.
За даними агентств нерухомості, в Києві, Дніпрі, Львові та Хмельницькому купувати житло в іпотеку воліють 7% клієнтів. Решта 93% не цікавляться умовами надання банківських кредитів.
Мінімальна кількість покупців, які купують квартиру за допомогою іпотечного кредиту виявлено в Одесі, Кропивницького, Сумах, Луцьку, Івано-Франківську та Полтаві - 5%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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