Луцьк - серед міст, де найменше купують квартири в іпотеку





Редакція порталу



В результаті опитування з'ясувалося, що більшість інвесторів не мають наміру купувати житло в іпотечний кредит через високі відсоткові ставки, які пропонують банки.







Інфографіка відображає середній відсоток інвесторів, які користуються іпотечним кредитом при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості в різних містах України.



Українські банки пропонують потенційним покупцям наступні мінімальні відсоткові ставки річних на придбання житла: Райффайзен Банк Аваль - від 17%, Приватбанк - від 17,9%, Ощадбанк - від 19,99% в гривневому еквіваленті.



Не більше 10% покупців купують квартири в іпотеку в Харкові, Запоріжжі, Рівному, Чернігові, Миколаєві, Тернополі, Херсоні, Черкасах та Чернівцях. Небажання клієнтів купувати житло в кредит аргументовано високими процентними ставками банків.



У Вінниці, Житомирі та Ужгороді 8% інвесторів користуються іпотечним кредитом при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості.



За даними агентств нерухомості, в Києві, Дніпрі, Львові та Хмельницькому купувати житло в іпотеку воліють 7% клієнтів. Решта 93% не цікавляться умовами надання банківських кредитів.



Мінімальна кількість покупців, які купують квартиру за допомогою іпотечного кредиту виявлено в Одесі, Кропивницького, Сумах, Луцьку, Івано-Франківську та Полтаві - 5%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк опинився серед міст, де покупці квартир майже не користують іпотекою.Редакція порталу Domik.ua провела опитування серед професійних ріелторів, щоб дізнатися, скільки покупців користується іпотекою при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості в різних містах України.В результаті опитування з'ясувалося, що більшість інвесторів не мають наміру купувати житло в іпотечний кредит через високі відсоткові ставки, які пропонують банки.Інфографіка відображає середній відсоток інвесторів, які користуються іпотечним кредитом при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості в різних містах України.Українські банки пропонують потенційним покупцям наступні мінімальні відсоткові ставки річних на придбання житла: Райффайзен Банк Аваль - від 17%, Приватбанк - від 17,9%, Ощадбанк - від 19,99% в гривневому еквіваленті.Не більше 10% покупців купують квартири в іпотеку в Харкові, Запоріжжі, Рівному, Чернігові, Миколаєві, Тернополі, Херсоні, Черкасах та Чернівцях. Небажання клієнтів купувати житло в кредит аргументовано високими процентними ставками банків.У Вінниці, Житомирі та Ужгороді 8% інвесторів користуються іпотечним кредитом при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості.За даними агентств нерухомості, в Києві, Дніпрі, Львові та Хмельницькому купувати житло в іпотеку воліють 7% клієнтів. Решта 93% не цікавляться умовами надання банківських кредитів.Мінімальна кількість покупців, які купують квартиру за допомогою іпотечного кредиту виявлено в Одесі, Кропивницького, Сумах, Луцьку, Івано-Франківську та Полтаві - 5%.

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