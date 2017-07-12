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Луцьк - серед міст, де найменше купують квартири в іпотеку

Луцьк - серед міст, де найменше купують квартири в іпотеку
Луцьк опинився серед міст, де покупці квартир майже не користують іпотекою.

Редакція порталу Domik.ua провела опитування серед професійних ріелторів, щоб дізнатися, скільки покупців користується іпотекою при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості в різних містах України.

В результаті опитування з'ясувалося, що більшість інвесторів не мають наміру купувати житло в іпотечний кредит через високі відсоткові ставки, які пропонують банки.

Луцьк - серед міст, де найменше купують квартири в іпотеку


Інфографіка відображає середній відсоток інвесторів, які користуються іпотечним кредитом при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості в різних містах України.

Українські банки пропонують потенційним покупцям наступні мінімальні відсоткові ставки річних на придбання житла: Райффайзен Банк Аваль - від 17%, Приватбанк - від 17,9%, Ощадбанк - від 19,99% в гривневому еквіваленті.

Не більше 10% покупців купують квартири в іпотеку в Харкові, Запоріжжі, Рівному, Чернігові, Миколаєві, Тернополі, Херсоні, Черкасах та Чернівцях. Небажання клієнтів купувати житло в кредит аргументовано високими процентними ставками банків.

У Вінниці, Житомирі та Ужгороді 8% інвесторів користуються іпотечним кредитом при покупці квартири на первинному і вторинному ринках нерухомості.

За даними агентств нерухомості, в Києві, Дніпрі, Львові та Хмельницькому купувати житло в іпотеку воліють 7% клієнтів. Решта 93% не цікавляться умовами надання банківських кредитів.

Мінімальна кількість покупців, які купують квартиру за допомогою іпотечного кредиту виявлено в Одесі, Кропивницького, Сумах, Луцьку, Івано-Франківську та Полтаві - 5%.

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Теги: квартири, купівля, гроші, банки
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