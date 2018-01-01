По чорниці - до Білорусі: луцькі прикордонники розпочали пропуск громадян





З 1 липня на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Березове» Луцького прикордонного загону, що у Рокитнівському районі Рівненщини, розпочався сезонний пропуск громадян для збору дикоросів, - повідомили у



Проходитиме він у два етапи: перший - для збору чорниці з 1 липня по 10 серпня і другий – для збору журавлини з 1 вересня по 15 листопада 2018 року.



Кожного року до збору грибів та ягід залучається дуже велика кількість жителів прикордоння, в тому числі неповнолітніх. Інколи це спричиняло низку порушень громадянами у сфері дотримання вимог прикордонного законодавства.



Для стабілізації обстановки в прикордонні на цей період та запобігання масовим порушенням режиму державного кордону та прикордонного режиму між прикордонними відомствами України та Білорусі було досягнуто домовленостей про сезонний пропуск місцевих мешканців для збору дикоросів.



Таким чином, жителі 12 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області матимуть можливість законно перетинати кордон та збирати чорницю, журавлину й гриби на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.



Для збору чорниці для збору чорниці з 06:00 до 22:00, а в період збору журавлини – з 08.00 до 20.00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людей пропускатимуть для збору чорниці у трьох тимчасових пунктах - «Познань», «Березове» та «Дроздинь».З 1 липня на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Березове» Луцького прикордонного загону, що у Рокитнівському районі Рівненщини, розпочався сезонний пропуск громадян для збору дикоросів, - повідомили у Держприкордонслужбі Проходитиме він у два етапи: перший - для збору чорниці з 1 липня по 10 серпня і другий – для збору журавлини з 1 вересня по 15 листопада 2018 року.Кожного року до збору грибів та ягід залучається дуже велика кількість жителів прикордоння, в тому числі неповнолітніх. Інколи це спричиняло низку порушень громадянами у сфері дотримання вимог прикордонного законодавства.Для стабілізації обстановки в прикордонні на цей період та запобігання масовим порушенням режиму державного кордону та прикордонного режиму між прикордонними відомствами України та Білорусі було досягнуто домовленостей про сезонний пропуск місцевих мешканців для збору дикоросів.Таким чином, жителі 12 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області матимуть можливість законно перетинати кордон та збирати чорницю, журавлину й гриби на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.Для збору чорниці для збору чорниці з 06:00 до 22:00, а в період збору журавлини – з 08.00 до 20.00.

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