Ретро фото: яким був центр Луцька 33 роки тому
Сьогодні, 13:45
У мережі з'явився давній знімок вулиці Лесі Українки (колишньої Радянської), що у Луцьку.
Світлину на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Віктор Чухрай.
"Для ностальгічного настрою - 1985 рік, квітень, вул. Радянська 13. крамниця "Взуття" Якось вже мабуть призабулось, які цікаві дерева росли у ті часи на теперішній Лесі Українки.. Камера "Москва-2", - йдеться у повідомленні.
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Світлину на своїй сторінці у Facebook опублікував фотограф Віктор Чухрай.
"Для ностальгічного настрою - 1985 рік, квітень, вул. Радянська 13. крамниця "Взуття" Якось вже мабуть призабулось, які цікаві дерева росли у ті часи на теперішній Лесі Українки.. Камера "Москва-2", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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