У Ковелі 30 молодих сімей отримали житло. ФОТО

Тридцять молодих сімей отримали квартири в Ковелі за програмою Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.Зведення багатоквартирного житлового будинку по вулиці Володимира Кияна, 70-Б у Ковелі розпочалося ще у 2007 році з плановим терміном вводу в експлуатацію того ж року, - написав на своїй сторінці у Facebook голова Волинської ОДАПроте, протягом наступних років терміни неодноразово переносилися. Згодом його розділили на дві черги. У листопаді 2013 року – 1 чергу здали, а 30 червня 2018-го, в переддень міста Ковеля, перерізали стрічку і в будинку другої черги, який обійшовся у 20,5 мільйонів гривень.Привітали щасливих власників нових квартир високопосадовці з міста та області. Зокрема, міський голова Ковелязауважив, що будинок здали завдяки плідній співпраці усіх гілок влади:"Сьогодні мені дуже приємно, що співпрацюють три гілки влади. Нам допоміг і народний депутат України, за його сприяння на ці будинки прийшли державні кошти. Облдержадміністрація, в свою чергу, теж виділила кошти на закінчення першої та другої блок-секцій. Долучилися й органи місцевого самоврядування та міська рада. Власне, завдячуючи спільним зусиллям, ми його закінчили і здали в експлуатацію".30 сімей, які отримали квартири, мали змогу взяти пільгові довготермінові кредити за Державною програмою забезпечення молоді житлом. Голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництвуповідомив, що в поточному році фонд вперше за останніх чотири роки має в Законі про державний бюджет достатнє фінансування, тому такі програми доступного житла й надалі розвиватимуть."Хочу привітати майбутніх новоселів, які житимуть в цьому будинку. Бажаю Вам миру й злагоди, нехай у Ваших домівках завжди лунає дитячий сміх, адже тут - 11 багатодітних сімей. У Волині є велике майбутнє – через зростання народжуваності. Тому, консолідуючи зусилля держаної влади та органів місцевого самоврядування ми повинні ще не один такий будинок побудувати", - зазначив він.Зокрема, за словами Сергія Олександровича на поточний рік в органах місцевого самоврядування вже закладено 227 мільйонів гривень на фінансування молодіжних програм і програм доступного житла.Ключі до квартир вручив голова облдержадміністрації Олександр Савченко."Я бачив історію цих будинків і радію, що 30 сімей мають сьогодні щастя, мають світле майбутнє. І дівчата вже напевно думають, де будуть вазончики, де будуть шторки. Ну а чоловіки думають, де на це все взяти кошти. То ж я Вам бажаю щастя. Нехай в кожну квартиру зайде «домовичок», якого Ви чекаєте. Щоб він Вам крани закручував, сусідів втихомирював, музику приглушував та робив все, що потрібно. Щастя, душевного затишку та побільше посмішок у нових домівках!" - йдеться у повідомленні.