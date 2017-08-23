Волинський веслувальник виборов золото на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 14:24
Волинський веслувальник у складі української збірної здобув перше для країни золото на чемпіонаті Європи.
В Італії відбувається чемпіонат Європи з веслування, де успішно виступає команда з України, - пише Район.Шацьк.
1 липня, стало відомо про успіх українських веслувальників у коное-четвірці, які принесли збірній України перше золото! Про цей успіх повідомили у Федерації каное України.
«Перше золото! Каное-четвірка! Дмитро ОЗИМОК, Олександр ЯЦЮК, Павло СЕМЕНЮК, Ілля ШАРГОРОДСЬКИЙ! Тренер - Едем МУРАДАСІЛОВ», - йдеться у повідомленні.
Для Шацького району ця перемога українських веслувальників є особливо значною, адже у складі четвірки каноїстів - уродженець Шацька, вихованець Шацької дитячо-юнацькорї спортивної школи Дмитро Озимок.
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В Італії відбувається чемпіонат Європи з веслування, де успішно виступає команда з України, - пише Район.Шацьк.
1 липня, стало відомо про успіх українських веслувальників у коное-четвірці, які принесли збірній України перше золото! Про цей успіх повідомили у Федерації каное України.
«Перше золото! Каное-четвірка! Дмитро ОЗИМОК, Олександр ЯЦЮК, Павло СЕМЕНЮК, Ілля ШАРГОРОДСЬКИЙ! Тренер - Едем МУРАДАСІЛОВ», - йдеться у повідомленні.
Для Шацького району ця перемога українських веслувальників є особливо значною, адже у складі четвірки каноїстів - уродженець Шацька, вихованець Шацької дитячо-юнацькорї спортивної школи Дмитро Озимок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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