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Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів

Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
На центральному пляжі села Світязь відкрили дитячі атракціони.

До послуг дітвори - захоплюючі і навіть екстремальні розваги: ланцюгова карусель, сальто, дитяча риболовля, Angry Birds, ігрова кімната «Лабіринт», паровоз, аерохокей, віртуальна реальність, - пише Район.Шацьк.

Атракціони працюють щоденно з 10.00 до 23.00.

Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів

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Теги: Шацьк, діти, Світязь, розваги
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