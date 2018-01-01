Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
Сьогодні, 14:49
На центральному пляжі села Світязь відкрили дитячі атракціони.
До послуг дітвори - захоплюючі і навіть екстремальні розваги: ланцюгова карусель, сальто, дитяча риболовля, Angry Birds, ігрова кімната «Лабіринт», паровоз, аерохокей, віртуальна реальність, - пише Район.Шацьк.
Атракціони працюють щоденно з 10.00 до 23.00.
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До послуг дітвори - захоплюючі і навіть екстремальні розваги: ланцюгова карусель, сальто, дитяча риболовля, Angry Birds, ігрова кімната «Лабіринт», паровоз, аерохокей, віртуальна реальність, - пише Район.Шацьк.
Атракціони працюють щоденно з 10.00 до 23.00.
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