Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів





До послуг дітвори - захоплюючі і навіть екстремальні розваги: ланцюгова карусель, сальто, дитяча риболовля, Angry Birds, ігрова кімната «Лабіринт», паровоз, аерохокей, віртуальна реальність, - пише



Атракціони працюють щоденно з 10.00 до 23.00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На центральному пляжі села Світязь відкрили дитячі атракціони.До послуг дітвори - захоплюючі і навіть екстремальні розваги: ланцюгова карусель, сальто, дитяча риболовля, Angry Birds, ігрова кімната «Лабіринт», паровоз, аерохокей, віртуальна реальність, - пише Район.Шацьк Атракціони працюють щоденно з 10.00 до 23.00.

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