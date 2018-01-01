На стіні волинського садочка з'явиться гігантське графіті





Про це повідомив голова Ратнівської РДА Андрій Харламович на своїй сторінці у Facebook.



"Так буде виглядати графіті на садочку", - йдеться у дописі.



Так, на стіні намалюють героїв мультика "Капітошка".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Ратне, що на Волині, на фасаді дитячого садочка намалюють величезне графіті.Про це повідомив голова Ратнівської РДАна своїй сторінці у Facebook."Так буде виглядати графіті на садочку", - йдеться у дописі.Так, на стіні намалюють героїв мультика "Капітошка".

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