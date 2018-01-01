На стіні волинського садочка з'явиться гігантське графіті
Сьогодні, 15:08
У селищі Ратне, що на Волині, на фасаді дитячого садочка намалюють величезне графіті.
Про це повідомив голова Ратнівської РДА Андрій Харламович на своїй сторінці у Facebook.
"Так буде виглядати графіті на садочку", - йдеться у дописі.
Так, на стіні намалюють героїв мультика "Капітошка".
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Про це повідомив голова Ратнівської РДА Андрій Харламович на своїй сторінці у Facebook.
"Так буде виглядати графіті на садочку", - йдеться у дописі.
Так, на стіні намалюють героїв мультика "Капітошка".
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