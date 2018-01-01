Ковельська багатодітна родина отримала в подарунок пральну машинку





Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Волинської ОДА Олександр Савченко.



Радник голови ОДА Денис П'ятигорец та міський голова Ковеля Олег Кіндер за ініціативою Олександра Савченка вручили подарунок багатодітній родині Володимира Гасіча.



Днями сім'я отримала ключі від нової квартири, а тепер ще й пральну машинку.



"Робімо добро, адже найцінніше в житті - це люди, які нас оточують!" - йдеться у дописі Савченка.

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