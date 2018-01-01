Мами волинських випускників підірвали мережу запальними танцями. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
Випускники Старовижівської школи-гімназії отримали у подарунок запальний танець від своїх мам.
Відео з танцем у Facebook розмістила Злата Максимук.
Мами випускників виконали танець під популярні хіти.
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Відео з танцем у Facebook розмістила Злата Максимук.
Мами випускників виконали танець під популярні хіти.
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