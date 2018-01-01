Мами волинських випускників підірвали мережу запальними танцями. ВІДЕО





Відео з танцем у Facebook розмістила Злата Максимук.



Мами випускників виконали танець під популярні хіти.





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