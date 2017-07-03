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Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО

Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковель святкує День міста – 500 років.

Традиційно під час великих святкувань у парку імені Лесі Українки відкриваються багато атракціонів для дітей: гірки, батути й інші різноманітні атракції, - пише Район. Ковель.

Цьогоріч дітей та гостей міста також розважають аніматори.

У парку є свій фудкорт з відкритими кухнями, де можна перекусити.

Прикрасою бульвару Лесі Українки стала клумба, на якій квітами висаджено на честь 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права: «Ковель 500».

Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО


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Теги: Ковель, день міста
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