Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО





Традиційно під час великих святкувань у парку імені Лесі Українки відкриваються багато атракціонів для дітей: гірки, батути й інші різноманітні атракції, - пише



Цьогоріч дітей та гостей міста також розважають аніматори.



У парку є свій фудкорт з відкритими кухнями, де можна перекусити.



Прикрасою бульвару Лесі Українки стала клумба, на якій квітами висаджено на честь 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права: «Ковель 500».







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