Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Сьогодні, 16:06
Ковель святкує День міста – 500 років.
Традиційно під час великих святкувань у парку імені Лесі Українки відкриваються багато атракціонів для дітей: гірки, батути й інші різноманітні атракції, - пише Район. Ковель.
Цьогоріч дітей та гостей міста також розважають аніматори.
У парку є свій фудкорт з відкритими кухнями, де можна перекусити.
Прикрасою бульвару Лесі Українки стала клумба, на якій квітами висаджено на честь 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права: «Ковель 500».
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Традиційно під час великих святкувань у парку імені Лесі Українки відкриваються багато атракціонів для дітей: гірки, батути й інші різноманітні атракції, - пише Район. Ковель.
Цьогоріч дітей та гостей міста також розважають аніматори.
У парку є свій фудкорт з відкритими кухнями, де можна перекусити.
Прикрасою бульвару Лесі Українки стала клумба, на якій квітами висаджено на честь 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права: «Ковель 500».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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