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На італійських велоперегонах перемогла лучанка Яна Беломоїна

На італійських велоперегонах перемогла лучанка Яна Беломоїна
Луцька велоспортсменка виборола золото на змаганнях в Італії.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"З радістю повертаюся у режим після довгої перерви! Спасибі Італії за чудову подію! Наступна ціль - фінал світового чемпіонату з маунтинбайку в Val di Sole, який відбудеться наступного тижня", - написала лучанка.

На італійських велоперегонах перемогла лучанка Яна Беломоїна
На італійських велоперегонах перемогла лучанка Яна Беломоїна

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Теги: спорт
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