На італійських велоперегонах перемогла лучанка Яна Беломоїна





Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



"З радістю повертаюся у режим після довгої перерви! Спасибі Італії за чудову подію! Наступна ціль - фінал світового чемпіонату з маунтинбайку в Val di Sole, який відбудеться наступного тижня", - написала лучанка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька велоспортсменка виборола золото на змаганнях в Італії.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."З радістю повертаюся у режим після довгої перерви! Спасибі Італії за чудову подію! Наступна ціль - фінал світового чемпіонату з маунтинбайку в Val di Sole, який відбудеться наступного тижня", - написала лучанка.

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