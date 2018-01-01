На італійських велоперегонах перемогла лучанка Яна Беломоїна
Сьогодні, 16:32
Луцька велоспортсменка виборола золото на змаганнях в Італії.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"З радістю повертаюся у режим після довгої перерви! Спасибі Італії за чудову подію! Наступна ціль - фінал світового чемпіонату з маунтинбайку в Val di Sole, який відбудеться наступного тижня", - написала лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"З радістю повертаюся у режим після довгої перерви! Спасибі Італії за чудову подію! Наступна ціль - фінал світового чемпіонату з маунтинбайку в Val di Sole, який відбудеться наступного тижня", - написала лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На італійських велоперегонах перемогла лучанка Яна Беломоїна
Сьогодні, 16:32
Ковелю - 500 років: як гуляє місто. ФОТО
Сьогодні, 16:06
На стіні волинського садочка з'явиться гігантське графіті
Сьогодні, 15:08
Літо на Світязі: для дітей відкрили парк атракціонів
Сьогодні, 14:49