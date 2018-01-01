Аварія на Волині: легковик врізався в бус з причепом





ДТП трапилася у неділю, близько 13:00 поблизу села Тростянець, що у Ківерцівському районі, - пише інтернет-видання



Водій автомобіля Nissan в'їхала у бус з причепом, який стояв біля дороги.



Свої дії пояснює таким чином:



"Я мала з'їжджати в бік дороги. Бачу машина їде дуже повільно, зі швидкістю п'ять кілометрів за годину. Коли під'їхала ближче, то зрозуміла, що авто стоїть на місці і не встигла достатньо затормозити".



За словами дільничого поліцейського Андрія Малика, у автопригоді постраждали лише автівки. У буса пошкодження незначні, а от у авто Nissan розбитий бампер.



Також дільничий Малик додає, що водії вирішили розійтись мирно і без штрафів, оформивши європейський протокол.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк - Маневичі сталась аварія - Nissan врізався у бус Volkswagen.ДТП трапилася у неділю, близько 13:00 поблизу села Тростянець, що у Ківерцівському районі, - пише інтернет-видання Волинь24 Водій автомобіля Nissan в'їхала у бус з причепом, який стояв біля дороги.Свої дії пояснює таким чином:"Я мала з'їжджати в бік дороги. Бачу машина їде дуже повільно, зі швидкістю п'ять кілометрів за годину. Коли під'їхала ближче, то зрозуміла, що авто стоїть на місці і не встигла достатньо затормозити".За словами дільничого поліцейського, у автопригоді постраждали лише автівки. У буса пошкодження незначні, а от у авто Nissan розбитий бампер.Також дільничий Малик додає, що водії вирішили розійтись мирно і без штрафів, оформивши європейський протокол.

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