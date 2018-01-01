Аварія на Волині: легковик врізався в бус з причепом
Сьогодні, 17:36
На трасі Луцьк - Маневичі сталась аварія - Nissan врізався у бус Volkswagen.
ДТП трапилася у неділю, близько 13:00 поблизу села Тростянець, що у Ківерцівському районі, - пише інтернет-видання Волинь24.
Водій автомобіля Nissan в'їхала у бус з причепом, який стояв біля дороги.
Свої дії пояснює таким чином:
"Я мала з'їжджати в бік дороги. Бачу машина їде дуже повільно, зі швидкістю п'ять кілометрів за годину. Коли під'їхала ближче, то зрозуміла, що авто стоїть на місці і не встигла достатньо затормозити".
За словами дільничого поліцейського Андрія Малика, у автопригоді постраждали лише автівки. У буса пошкодження незначні, а от у авто Nissan розбитий бампер.
Також дільничий Малик додає, що водії вирішили розійтись мирно і без штрафів, оформивши європейський протокол.
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ДТП трапилася у неділю, близько 13:00 поблизу села Тростянець, що у Ківерцівському районі, - пише інтернет-видання Волинь24.
Водій автомобіля Nissan в'їхала у бус з причепом, який стояв біля дороги.
Свої дії пояснює таким чином:
"Я мала з'їжджати в бік дороги. Бачу машина їде дуже повільно, зі швидкістю п'ять кілометрів за годину. Коли під'їхала ближче, то зрозуміла, що авто стоїть на місці і не встигла достатньо затормозити".
За словами дільничого поліцейського Андрія Малика, у автопригоді постраждали лише автівки. У буса пошкодження незначні, а от у авто Nissan розбитий бампер.
Також дільничий Малик додає, що водії вирішили розійтись мирно і без штрафів, оформивши європейський протокол.
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