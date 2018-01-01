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Аварія на Волині: легковик врізався в бус з причепом

Аварія на Волині: легковик врізався в бус з причепом
На трасі Луцьк - Маневичі сталась аварія - Nissan врізався у бус Volkswagen.

ДТП трапилася у неділю, близько 13:00 поблизу села Тростянець, що у Ківерцівському районі, - пише інтернет-видання Волинь24.

Водій автомобіля Nissan в'їхала у бус з причепом, який стояв біля дороги.

Свої дії пояснює таким чином:

"Я мала з'їжджати в бік дороги. Бачу машина їде дуже повільно, зі швидкістю п'ять кілометрів за годину. Коли під'їхала ближче, то зрозуміла, що авто стоїть на місці і не встигла достатньо затормозити".

За словами дільничого поліцейського Андрія Малика, у автопригоді постраждали лише автівки. У буса пошкодження незначні, а от у авто Nissan розбитий бампер.

Також дільничий Малик додає, що водії вирішили розійтись мирно і без штрафів, оформивши європейський протокол.

Аварія на Волині: легковик врізався в бус з причепом
Аварія на Волині: легковик врізався в бус з причепом

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Теги: дтп, аварія
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