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Смерть на колії: швидкісний потяг убив львів'янина

Смерть на колії: швидкісний потяг убив львів'янина
У Львівській області, неподалік українсько-польського кордону, швидкісний потяг Інтерсіті+ «Перемишль – Київ» наїхав на чоловіка.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 30 червня близько 16.20, між залізничним перегоном «Мостиська-2» та «Мостиська-1» швидкісний потяг збив на смерть 39-річного мешканця Львова, - повідомляє Уніан.

Чоловік від отриманих травм загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Теги: смерть, поїзд
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