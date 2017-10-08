Смерть на колії: швидкісний потяг убив львів'янина
Сьогодні, 19:34
У Львівській області, неподалік українсько-польського кордону, швидкісний потяг Інтерсіті+ «Перемишль – Київ» наїхав на чоловіка.
Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 30 червня близько 16.20, між залізничним перегоном «Мостиська-2» та «Мостиська-1» швидкісний потяг збив на смерть 39-річного мешканця Львова, - повідомляє Уніан.
Чоловік від отриманих травм загинув на місці події.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 30 червня близько 16.20, між залізничним перегоном «Мостиська-2» та «Мостиська-1» швидкісний потяг збив на смерть 39-річного мешканця Львова, - повідомляє Уніан.
Чоловік від отриманих травм загинув на місці події.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі відкрили центральну сцену. ФОТО
Сьогодні, 20:00
Смерть на колії: швидкісний потяг убив львів'янина
Сьогодні, 19:34
У Британії відрепетирували день смерті королеви
Сьогодні, 18:20
«Волинь» відправилася на збори до Закарпаття
Сьогодні, 18:06