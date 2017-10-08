Смерть на колії: швидкісний потяг убив львів'янина





Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 30 червня близько 16.20, між залізничним перегоном «Мостиська-2» та «Мостиська-1» швидкісний потяг збив на смерть 39-річного мешканця Львова, - повідомляє



Чоловік від отриманих травм загинув на місці події.



Правоохоронці встановлюють всі обставини події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області, неподалік українсько-польського кордону, швидкісний потяг Інтерсіті+ «Перемишль – Київ» наїхав на чоловіка.Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 30 червня близько 16.20, між залізничним перегоном «Мостиська-2» та «Мостиська-1» швидкісний потяг збив на смерть 39-річного мешканця Львова, - повідомляє Уніан Чоловік від отриманих травм загинув на місці події.Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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