У Харкові розстріляли подружжя





У Харкові поліцейські затримали підозрюваного у подвійному вбивстві та пораненні неповнолітньої дівчини, - повідомляє



Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.



При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Вказану автівку було затримано біля станції метро Київська. В ній виявлено вогнепальну зброю.



На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються усі обставини події та мотиви скоєння злочину. Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіла застрелених чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.У Харкові поліцейські затримали підозрюваного у подвійному вбивстві та пораненні неповнолітньої дівчини, - повідомляє Уніан Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Вказану автівку було затримано біля станції метро Київська. В ній виявлено вогнепальну зброю.На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються усі обставини події та мотиви скоєння злочину. Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

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