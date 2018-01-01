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У Харкові розстріляли подружжя

У Харкові розстріляли подружжя
Тіла застрелених чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.

У Харкові поліцейські затримали підозрюваного у подвійному вбивстві та пораненні неповнолітньої дівчини, - повідомляє Уніан.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.

При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Вказану автівку було затримано біля станції метро Київська. В ній виявлено вогнепальну зброю.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються усі обставини події та мотиви скоєння злочину. Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

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Теги: смерть, Харків
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