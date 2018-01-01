У Харкові розстріляли подружжя
Сьогодні, 21:26
Тіла застрелених чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.
У Харкові поліцейські затримали підозрюваного у подвійному вбивстві та пораненні неповнолітньої дівчини, - повідомляє Уніан.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.
При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Вказану автівку було затримано біля станції метро Київська. В ній виявлено вогнепальну зброю.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються усі обставини події та мотиви скоєння злочину. Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
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У Харкові поліцейські затримали підозрюваного у подвійному вбивстві та пораненні неповнолітньої дівчини, - повідомляє Уніан.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 13-річну дитину виявила у квартирі сусідка.
При опитуванні свідків було встановлено, що біля під'їзду будинку знаходився підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Вказану автівку було затримано біля станції метро Київська. В ній виявлено вогнепальну зброю.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються усі обставини події та мотиви скоєння злочину. Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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