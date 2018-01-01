вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинь» відправилася на збори до Закарпаття

«Волинь» відправилася на збори до Закарпаття
1 липня, футболісти "Волині" виїхали до Закарпаття, де до 15 липня перебуватимуть на другому навчально-тренувальному зборі.

«Волинь» зупиниться у готельному комплексі «Камелот», а протягом збору відіграє чотири товариські гри, - повідомили у прес-службі футбольного клубу.

Згідно з попереднім розкладом, 4 липня ми зіграємо проти ФК «Львова».

8 липня нашими суперниками стануть гравці клубу «Минай» (однієї з найкращих команд останнього чемпіонату України серед аматорів). На 11 липня запланований спаринг проти угорського футбольного клубу «Кішварда», який наступного сезону гратиме в елітному дивізіоні свого національного чемпіонату.

Заключний спаринг для підопічних Андрія Тлумака буде виїзним: в Угорщині 14 липня ми зіграємо проти команди «Балмазуйварош Спорт», яка в останньому сезоні виступала в «еліті» свого чемпіонату.

Після цього команда вирушить до Луцька та готуватиметься до початку нового сезону в Першій лізі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, ФК Волинь, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ковельська багатодітна родина отримала в подарунок пральну машинку
Сьогодні, 18:31
У Британії відрепетирували день смерті королеви
Сьогодні, 18:20
«Волинь» відправилася на збори до Закарпаття
Сьогодні, 18:06
Аварія на Волині: легковик врізався в бус з причепом
Сьогодні, 17:36
В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
ФК «Волинь» підписав двох гравців. ФОТО ФК «Волинь» підписав двох гравців. ФОТО
Сьогодні, 02:43
«Волинь» поповнилася новим гравцем «Волинь» поповнилася новим гравцем
27 червень, 18:41
«Волинь» підписала трьох новачків «Волинь» підписала трьох новачків
21 червень, 19:56
«Волинь» підписала нового гравця «Волинь» підписала нового гравця
14 червень, 19:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ковельська багатодітна родина отримала в подарунок пральну машинку
Сьогодні, 18:31
 0
У Британії відрепетирували день смерті королеви
Сьогодні, 18:20
 0
«Волинь» відправилася на збори до Закарпаття
Сьогодні, 18:06
 0
Аварія на Волині: легковик врізався в бус з причепом
Сьогодні, 17:36
 0
В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8