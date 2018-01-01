«Волинь» відправилася на збори до Закарпаття
Сьогодні, 18:06
1 липня, футболісти "Волині" виїхали до Закарпаття, де до 15 липня перебуватимуть на другому навчально-тренувальному зборі.
«Волинь» зупиниться у готельному комплексі «Камелот», а протягом збору відіграє чотири товариські гри, - повідомили у прес-службі футбольного клубу.
Згідно з попереднім розкладом, 4 липня ми зіграємо проти ФК «Львова».
8 липня нашими суперниками стануть гравці клубу «Минай» (однієї з найкращих команд останнього чемпіонату України серед аматорів). На 11 липня запланований спаринг проти угорського футбольного клубу «Кішварда», який наступного сезону гратиме в елітному дивізіоні свого національного чемпіонату.
Заключний спаринг для підопічних Андрія Тлумака буде виїзним: в Угорщині 14 липня ми зіграємо проти команди «Балмазуйварош Спорт», яка в останньому сезоні виступала в «еліті» свого чемпіонату.
Після цього команда вирушить до Луцька та готуватиметься до початку нового сезону в Першій лізі.
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«Волинь» зупиниться у готельному комплексі «Камелот», а протягом збору відіграє чотири товариські гри, - повідомили у прес-службі футбольного клубу.
Згідно з попереднім розкладом, 4 липня ми зіграємо проти ФК «Львова».
8 липня нашими суперниками стануть гравці клубу «Минай» (однієї з найкращих команд останнього чемпіонату України серед аматорів). На 11 липня запланований спаринг проти угорського футбольного клубу «Кішварда», який наступного сезону гратиме в елітному дивізіоні свого національного чемпіонату.
Заключний спаринг для підопічних Андрія Тлумака буде виїзним: в Угорщині 14 липня ми зіграємо проти команди «Балмазуйварош Спорт», яка в останньому сезоні виступала в «еліті» свого чемпіонату.
Після цього команда вирушить до Луцька та готуватиметься до початку нового сезону в Першій лізі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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