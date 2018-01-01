«Волинь» відправилася на збори до Закарпаття

1 липня, футболісти "Волині" виїхали до Закарпаття, де до 15 липня перебуватимуть на другому навчально-тренувальному зборі.«Волинь» зупиниться у готельному комплексі «Камелот», а протягом збору відіграє чотири товариські гри, - повідомили у прес-службі футбольного клубу.Згідно з попереднім розкладом, 4 липня ми зіграємо проти ФК «Львова».8 липня нашими суперниками стануть гравці клубу «Минай» (однієї з найкращих команд останнього чемпіонату України серед аматорів). На 11 липня запланований спаринг проти угорського футбольного клубу «Кішварда», який наступного сезону гратиме в елітному дивізіоні свого національного чемпіонату.Заключний спаринг для підопічнихбуде виїзним: в Угорщині 14 липня ми зіграємо проти команди «Балмазуйварош Спорт», яка в останньому сезоні виступала в «еліті» свого чемпіонату.Після цього команда вирушить до Луцька та готуватиметься до початку нового сезону в Першій лізі.