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У Британії відрепетирували день смерті королеви

У Британії відрепетирували день смерті королеви
Британські політики провели таємну репетицію першого дня після смерті королеви Єлизавети ІІ.

В операції під кодовою назвою Castle Dove ("Палацовий голуб") взяли участь найвищі держслужбовці. Вони також розробили план на час 10-денного трауру, повідомляє gazeta.ua з посиланням на The Times.

У тренуванях взяли участь заступник Терези Мей Девід Лідінгтон, міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, глава палати громад Андреа Лідсом, а також глава шотландської адміністрації Девід Манделл.

Після смерті монаха у Букінгемському палаці зберуться 600 осіб, щоб визначити ім'я нового короля. Тіло покійної буде чотири дні лежати у Вестмінстерському палаці - лондонській резиденції королеви. Новообраний голова країни вирушить до Шотландії та Вельсу.

Єлизавета ІІ займає британський престол найдовше з усіх попередників, з 1952-го. Причин для тренувань не було, говорять поінформовані особи. Королева відмовилася від участь в церковній службі в соборі святого Павла на цьому тижні. Недобре себе почувала, пояснили в королівському дворі.

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Теги: світ, цікаво
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