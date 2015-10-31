У Британії відрепетирували день смерті королеви

Єлизавети ІІ.



В операції під кодовою назвою Castle Dove ("Палацовий голуб") взяли участь найвищі держслужбовці. Вони також розробили план на час 10-денного трауру, повідомляє



У тренуванях взяли участь заступник Терези Мей Девід Лідінгтон, міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, глава палати громад Андреа Лідсом, а також глава шотландської адміністрації Девід Манделл.



Після смерті монаха у Букінгемському палаці зберуться 600 осіб, щоб визначити ім'я нового короля. Тіло покійної буде чотири дні лежати у Вестмінстерському палаці - лондонській резиденції королеви. Новообраний голова країни вирушить до Шотландії та Вельсу.



Єлизавета ІІ займає британський престол найдовше з усіх попередників, з 1952-го. Причин для тренувань не було, говорять поінформовані особи. Королева відмовилася від участь в церковній службі в соборі святого Павла на цьому тижні. Недобре себе почувала, пояснили в королівському дворі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Британські політики провели таємну репетицію першого дня після смерті королевиВ операції під кодовою назвою Castle Dove ("Палацовий голуб") взяли участь найвищі держслужбовці. Вони також розробили план на час 10-денного трауру, повідомляє gazeta.ua з посиланням на The Times.У тренуванях взяли участь заступник, міністр внутрішніх справ, глава палати громад, а також глава шотландської адміністраціїПісля смерті монаха у Букінгемському палаці зберуться 600 осіб, щоб визначити ім'я нового короля. Тіло покійної буде чотири дні лежати у Вестмінстерському палаці - лондонській резиденції королеви. Новообраний голова країни вирушить до Шотландії та Вельсу.Єлизавета ІІ займає британський престол найдовше з усіх попередників, з 1952-го. Причин для тренувань не було, говорять поінформовані особи. Королева відмовилася від участь в церковній службі в соборі святого Павла на цьому тижні. Недобре себе почувала, пояснили в королівському дворі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію