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У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО

У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО
У Луцьку легковик Chevrolet Aveo збив велосипедиста на пішохідному переході.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу ЦУМу після 20 години 1 липня, - пишуть Волинські Новини.

Зі слів велосипедиста, у нього було кілька секунд в запасі, щоб перетнути дорогу, втім, водій автомобіля запевнив, що велосипедист рухався на червоне світло світлофора.

Молодий чоловік отримав забої і садна, його оглядають медики.

У водія — ознаки алкогольного сп'яніння. Наразі учасники аварії спілкуються з поліцією, яка встановить обставини ДТП.
У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО
У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, ДТП, велосипед
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Коментарі 2
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запевняю вІласіпідіст рухався не пішки
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Та навіть якщо і на червоний переходив дорогу,це привід збивати пішохода?! Маразм
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