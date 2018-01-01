У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 22:20
У Луцьку легковик Chevrolet Aveo збив велосипедиста на пішохідному переході.
Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу ЦУМу після 20 години 1 липня, - пишуть Волинські Новини.
Зі слів велосипедиста, у нього було кілька секунд в запасі, щоб перетнути дорогу, втім, водій автомобіля запевнив, що велосипедист рухався на червоне світло світлофора.
Молодий чоловік отримав забої і садна, його оглядають медики.
У водія — ознаки алкогольного сп'яніння. Наразі учасники аварії спілкуються з поліцією, яка встановить обставини ДТП.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу ЦУМу після 20 години 1 липня, - пишуть Волинські Новини.
Зі слів велосипедиста, у нього було кілька секунд в запасі, щоб перетнути дорогу, втім, водій автомобіля запевнив, що велосипедист рухався на червоне світло світлофора.
Молодий чоловік отримав забої і садна, його оглядають медики.
У водія — ознаки алкогольного сп'яніння. Наразі учасники аварії спілкуються з поліцією, яка встановить обставини ДТП.
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Коментарі 2
запевняю вІласіпідіст рухався не пішки
Та навіть якщо і на червоний переходив дорогу,це привід збивати пішохода?! Маразм
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