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У луцькому «Промені» - знижки на попкорн до фільмів*

У луцькому «Промені» - знижки на попкорн до фільмів*
У кінотеатрі Multiplex, що знаходиться у РЦ «Промінь», щовівторка пропонують знижки на попкорн.

У вівторки вартість попкорну знижують удвічі.

Для того, аби отримати таку знижку, потрібно купити 2 квитки в кіно.
У луцькому «Промені» - знижки на попкорн до фільмів*

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Теги: РЦ «Промінь»
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