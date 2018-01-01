У луцькому «Промені» - знижки на попкорн до фільмів*





У вівторки вартість попкорну знижують удвічі.



Для того, аби отримати таку знижку, потрібно купити 2 квитки в кіно.



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