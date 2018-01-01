У луцькому «Промені» - знижки на попкорн до фільмів*
01 липень, 23:15
У кінотеатрі Multiplex, що знаходиться у РЦ «Промінь», щовівторка пропонують знижки на попкорн.
У вівторки вартість попкорну знижують удвічі.
Для того, аби отримати таку знижку, потрібно купити 2 квитки в кіно.
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У вівторки вартість попкорну знижують удвічі.
Для того, аби отримати таку знижку, потрібно купити 2 квитки в кіно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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