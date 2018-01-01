2 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження екс-директор ДКП «Луцьктепло» Олександр Киричук (на фото).
Також день народження 2 липня у екс-депутата Волинської обласної ради, колишнього директора Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Олександра Вікторова, журналістів Івана Савича, Ірини Воробей та Нестора Ліпіча, голови ГО «Кримські татари Волині» Сервера Зейнідінова.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Іван. Зичимо усім міцного здоров'я, удачі й достатку.
2 липня в України професійне свято у податківців. Вітаємо їх та бажаємо їм наснаги й успіхів у їхній роботі.
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Також день народження 2 липня у екс-депутата Волинської обласної ради, колишнього директора Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Олександра Вікторова, журналістів Івана Савича, Ірини Воробей та Нестора Ліпіча, голови ГО «Кримські татари Волині» Сервера Зейнідінова.
Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Іван. Зичимо усім міцного здоров'я, удачі й достатку.
2 липня в України професійне свято у податківців. Вітаємо їх та бажаємо їм наснаги й успіхів у їхній роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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