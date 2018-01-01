2 липня на Волині: гортаючи календар

Олександр Киричук (на фото).



Також день народження 2 липня у екс-депутата Волинської обласної ради, колишнього директора Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування Олександра Вікторова, журналістів Івана Савича, Ірини Воробей та Нестора Ліпіча, голови ГО «Кримські татари Волині» Сервера Зейнідінова.



Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Іван. Зичимо усім міцного здоров'я, удачі й достатку.



2 липня в України професійне свято у податківців. Вітаємо їх та бажаємо їм наснаги й успіхів у їхній роботі.

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