На Рівненщині перекинувся автобус: постраждало семеро людей. ФОТО. ВІДЕО





Про це інформує



Як повідомили у прес-службі Рівненського УДСНС, аварія сталася 1 липня між с.Птича та с.Верба Дубенського району, близько о 15:00.



«Пасажирський автобус допустив з’їзд в кювет з подальшим перекиданням. На момент пригоди в автобусі перебували 53 особи», - повідомили у відомстві.



В управлінні поліції Рівненської області повідомили, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 7 пасажирів - з Києва, Київської та Чернігівської областей віком від 32-х до 49-ти років.



«Усі вони отримали забої різних частин тіла, двоє з них – переломи. Каретою швидкої вони були доставлені до медзакладу. 49-річну киянку із забоями хребта госпіталізували у травматологічне відділення, решту 6 потерпілих після надання необхідної медичної допомоги відпустили», - зазначили правоохоронці.



Двоє водіїв та ще 38 пасажирів, які теж перебували у салоні автобуса, за результатами огляду на місці події лікарів «швидкої» не постраждали.



«39-річний киянин, керуючи автобусом «Mercedes 404», рухаючись із м.Яремче у напрямку Києва поблизу с.Птича не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та злетів у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік.



Відповідно до медичного освідування водій, який у момент ДТП керував транспортним засобом, був тверезим», - повідомили у ГУ НП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області, на трасі Київ-Чоп у кювет злетів пасажирський автобус.Про це інформує Українська правда Як повідомили у прес-службі Рівненського УДСНС, аварія сталася 1 липня між с.Птича та с.Верба Дубенського району, близько о 15:00.«Пасажирський автобус допустив з’їзд в кювет з подальшим перекиданням. На момент пригоди в автобусі перебували 53 особи», - повідомили у відомстві.В управлінні поліції Рівненської області повідомили, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 7 пасажирів - з Києва, Київської та Чернігівської областей віком від 32-х до 49-ти років.«Усі вони отримали забої різних частин тіла, двоє з них – переломи. Каретою швидкої вони були доставлені до медзакладу. 49-річну киянку із забоями хребта госпіталізували у травматологічне відділення, решту 6 потерпілих після надання необхідної медичної допомоги відпустили», - зазначили правоохоронці.Двоє водіїв та ще 38 пасажирів, які теж перебували у салоні автобуса, за результатами огляду на місці події лікарів «швидкої» не постраждали.«39-річний киянин, керуючи автобусом «Mercedes 404», рухаючись із м.Яремче у напрямку Києва поблизу с.Птича не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та злетів у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік.Відповідно до медичного освідування водій, який у момент ДТП керував транспортним засобом, був тверезим», - повідомили у ГУ НП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію