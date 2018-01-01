У місті на Волині комунальники ремонтували дорогу в дощ. ВІДЕО





Відео на своєму Youtube-каналі виклав Андрій Рязанов.



«Якщо котрусь із вулиць Нововолинська починають асфальтувати, то зараз буде злива.



Цю прикмету знають усі, й вона майже завжди справджується», - пише чоловік.



«Ось і вчора (27 червня, - ред.) доблесні трудівники кидали асфальт у калюжі, а дощ періщив.



Завбачливий майстер у водонепроникній накидці давав указівки», - резюмував автор відео.



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську місцеві комунальники ремонтували дорогу у негоду.Відео на своєму Youtube-каналі виклав«Якщо котрусь із вулиць Нововолинська починають асфальтувати, то зараз буде злива.Цю прикмету знають усі, й вона майже завжди справджується», - пише чоловік.«Ось і вчора (27 червня, - ред.) доблесні трудівники кидали асфальт у калюжі, а дощ періщив.Завбачливий майстер у водонепроникній накидці давав указівки», - резюмував автор відео.

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