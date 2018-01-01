вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині комунальники ремонтували дорогу в дощ. ВІДЕО

У місті на Волині комунальники ремонтували дорогу в дощ. ВІДЕО
У Нововолинську місцеві комунальники ремонтували дорогу у негоду.

Відео на своєму Youtube-каналі виклав Андрій Рязанов.

«Якщо котрусь із вулиць Нововолинська починають асфальтувати, то зараз буде злива.

Цю прикмету знають усі, й вона майже завжди справджується», - пише чоловік.

«Ось і вчора (27 червня, - ред.) доблесні трудівники кидали асфальт у калюжі, а дощ періщив.

Завбачливий майстер у водонепроникній накидці давав указівки», - резюмував автор відео.

Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інцидент, випадок, Нововолинськ, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині комунальники ремонтували дорогу в дощ. ВІДЕО
Сьогодні, 02:28
Однорука волинянка пече неймовірні короваї. ФОТО
Сьогодні, 01:23
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У луцькому «Промені» - знижки на попкорн до фільмів*
01 липень, 23:15
У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО
01 липень, 22:20
Схожі новини
Психічно хворий волинянин спалює речі у власній квартирі Психічно хворий волинянин спалює речі у власній квартирі
03 травень, 12:43
У сорочці народився: чоловік впав з 7-го поверху і вижив У сорочці народився: чоловік впав з 7-го поверху і вижив
21 червень, 08:54
У Луцьку виявили нетверезого чоловіка з повною барсеткою грошей. ФОТО У Луцьку виявили нетверезого чоловіка з повною барсеткою грошей. ФОТО
08 травень, 15:41
На Волині з мотоцикла впав 19-річний юнак На Волині з мотоцикла впав 19-річний юнак
01 травень, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині комунальники ремонтували дорогу в дощ. ВІДЕО
Сьогодні, 02:28
 0
Однорука волинянка пече неймовірні короваї. ФОТО
Сьогодні, 01:23
 0
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У луцькому «Промені» - знижки на попкорн до фільмів*
01 липень, 23:15
 0
У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО
01 липень, 22:20
 0
Медіа
відео
1/8