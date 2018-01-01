У місті на Волині комунальники ремонтували дорогу в дощ. ВІДЕО
Сьогодні, 02:28
У Нововолинську місцеві комунальники ремонтували дорогу у негоду.
Відео на своєму Youtube-каналі виклав Андрій Рязанов.
«Якщо котрусь із вулиць Нововолинська починають асфальтувати, то зараз буде злива.
Цю прикмету знають усі, й вона майже завжди справджується», - пише чоловік.
«Ось і вчора (27 червня, - ред.) доблесні трудівники кидали асфальт у калюжі, а дощ періщив.
Завбачливий майстер у водонепроникній накидці давав указівки», - резюмував автор відео.
Головне фото - ілюстративне
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Відео на своєму Youtube-каналі виклав Андрій Рязанов.
«Якщо котрусь із вулиць Нововолинська починають асфальтувати, то зараз буде злива.
Цю прикмету знають усі, й вона майже завжди справджується», - пише чоловік.
«Ось і вчора (27 червня, - ред.) доблесні трудівники кидали асфальт у калюжі, а дощ періщив.
Завбачливий майстер у водонепроникній накидці давав указівки», - резюмував автор відео.
Головне фото - ілюстративне
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