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Прожитковий мінімум в Україні зріс на... 77 гривень

Прожитковий мінімум в Україні зріс на... 77 гривень
Від 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум — жл 1777 гривень.

Про це йдеться в законі про державний бюджет на 2018 рік.

«Встановити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року – 1 700 грн, з 1 липня – 1 777 грн, з 1 грудня – 1 853 грн», – йдеться в документі.

При цьому для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум із 1 липня виріс на 67 грн і становить тепер 1 559 грн; для працездатних осіб – на 79 грн, до 1 841 грн; а для осіб, які втратили працездатність, – на 62 грн, до 1 435 грн.

Варто зазначити, що з 1 січня мінімальна заробітна плата на 2018 рік встановлена на рівні 3 723 грн у місячному розмірі і 22,41 грн – у погодинному.

Зауважимо, що згідно з бюджетною резолюцією Кабміну на 2019-2021 роки прожитковий мінімум із 1 січня 2019 року прогнозується на рівні 1 853 грн, з 1 липня 2019 року – 1 936 грн, з 1 грудня 2019 року – 2 011 грн.

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Теги: гроші, бюджет
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