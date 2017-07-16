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У селищі під Луцьком відбудуться «Купальські вечорниці»

У селищі під Луцьком відбудуться «Купальські вечорниці»
У селищі Рокині Луцького району відбудеться захід «Купальські вечорниці».

Захід відбуватиметься 7 липня, - пише ВолиньOnline.

У програмі:

– примірка та фотосесія в традиційному українському вбранні;
– плетіння віночків з польових квітів;
– пікнік;
– розповіді про традиції святкування Івана Купала;
– ватра, та стрибки через багаття;
– запуск віночків на водоймі;
– фотосесії.

Вартість участі — 350 гривень (обов’язково попереднє бронювання — завдаток 100 гривень).

Телефони для довідок — 093 78 13 891 та 050 96 37 084.
У селищі під Луцьком відбудуться «Купальські вечорниці»

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Теги: Івана Купала, свято, Рокині, Волинь
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