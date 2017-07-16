У селищі під Луцьком відбудуться «Купальські вечорниці»





Захід відбуватиметься 7 липня, - пише



У програмі:



– примірка та фотосесія в традиційному українському вбранні;

– плетіння віночків з польових квітів;

– пікнік;

– розповіді про традиції святкування Івана Купала;

– ватра, та стрибки через багаття;

– запуск віночків на водоймі;

– фотосесії.



Вартість участі — 350 гривень (обов’язково попереднє бронювання — завдаток 100 гривень).



Телефони для довідок — 093 78 13 891 та 050 96 37 084.



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