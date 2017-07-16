У селищі під Луцьком відбудуться «Купальські вечорниці»
Сьогодні, 03:47
У селищі Рокині Луцького району відбудеться захід «Купальські вечорниці».
Захід відбуватиметься 7 липня, - пише ВолиньOnline.
У програмі:
– примірка та фотосесія в традиційному українському вбранні;
– плетіння віночків з польових квітів;
– пікнік;
– розповіді про традиції святкування Івана Купала;
– ватра, та стрибки через багаття;
– запуск віночків на водоймі;
– фотосесії.
Вартість участі — 350 гривень (обов’язково попереднє бронювання — завдаток 100 гривень).
Телефони для довідок — 093 78 13 891 та 050 96 37 084.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід відбуватиметься 7 липня, - пише ВолиньOnline.
У програмі:
– примірка та фотосесія в традиційному українському вбранні;
– плетіння віночків з польових квітів;
– пікнік;
– розповіді про традиції святкування Івана Купала;
– ватра, та стрибки через багаття;
– запуск віночків на водоймі;
– фотосесії.
Вартість участі — 350 гривень (обов’язково попереднє бронювання — завдаток 100 гривень).
Телефони для довідок — 093 78 13 891 та 050 96 37 084.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селищі під Луцьком відбудуться «Купальські вечорниці»
Сьогодні, 03:47
У місті на Волині комунальники ремонтували дорогу в дощ. ВІДЕО
Сьогодні, 02:28
Однорука волинянка пече неймовірні короваї. ФОТО
Сьогодні, 01:23
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00