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Не злякався навіть собак: у селі на Волині злодій обікрав будинок

Не злякався навіть собак: у селі на Волині злодій обікрав будинок
У селі Буркачі Горохівського району злодій виніс з будинку майже 6 тисяч гривень.

У хату 28-річного місцевого жителя крадій вліз, зумівши відчинити вікно, - пише Волинь Нова.

Першими чужого на території домоволодіння чужого почули собаки.

Вони наробили гавкоту, однак господиня встигла помітити злодія лише тоді, коли той утікав із грішми через паркан.

Поліція розшукує зловмисника.

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Теги: злочин, поліція, Волинь
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