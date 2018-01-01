Не злякався навіть собак: у селі на Волині злодій обікрав будинок
Сьогодні, 08:26
У селі Буркачі Горохівського району злодій виніс з будинку майже 6 тисяч гривень.
У хату 28-річного місцевого жителя крадій вліз, зумівши відчинити вікно, - пише Волинь Нова.
Першими чужого на території домоволодіння чужого почули собаки.
Вони наробили гавкоту, однак господиня встигла помітити злодія лише тоді, коли той утікав із грішми через паркан.
Поліція розшукує зловмисника.
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У хату 28-річного місцевого жителя крадій вліз, зумівши відчинити вікно, - пише Волинь Нова.
Першими чужого на території домоволодіння чужого почули собаки.
Вони наробили гавкоту, однак господиня встигла помітити злодія лише тоді, коли той утікав із грішми через паркан.
Поліція розшукує зловмисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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