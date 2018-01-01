У Ковелі встановили два однакових дорожніх знаки. ФОТО





Про у спільноті Facebook-спільноті «Ковель Life» повідомила Міра Дудка.



«Отак розставляють дорожні знаки в нашому місті», - пише жінка.



У коментарях користувачі соцмережі жартують, що два знаки поставили спеціально, щоб не забували поступатися дорогою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі дорожники встановили два знаки «Дати дорогу» замість одного.Про у спільноті Facebook-спільноті «Ковель Life» повідомила«Отак розставляють дорожні знаки в нашому місті», - пише жінка.У коментарях користувачі соцмережі жартують, що два знаки поставили спеціально, щоб не забували поступатися дорогою.

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