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У Ковелі встановили два однакових дорожніх знаки. ФОТО

У Ковелі встановили два однакових дорожніх знаки. ФОТО
У Ковелі дорожники встановили два знаки «Дати дорогу» замість одного.

Про у спільноті Facebook-спільноті «Ковель Life» повідомила Міра Дудка.

«Отак розставляють дорожні знаки в нашому місті», - пише жінка.

У коментарях користувачі соцмережі жартують, що два знаки поставили спеціально, щоб не забували поступатися дорогою.
У Ковелі встановили два однакових дорожніх знаки. ФОТО

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Теги: знак, інцидент, випадок, Ковель
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