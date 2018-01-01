Волинські митники затримали незаконну «євробляху»

На пункті пропуску «Ягодин» митники затримали незадекларований автомобіль на литовській реєстрації.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Волинські митники на посту Ягодин вилучили у громадянинаавтомобіль Peugeot вартістю понад 120 тисяч гривень.Водій транспортного засобу в'їжджав в Україну з Республіки Польща«зеленим коридором» і заявив намір ввезти його в режимі «транзит».Для оформлення громадянин України подав документи, що посвідчували право власності литовської компанії на авто, а також довіреність за підписом керівника цієї компанії на право керування.Перевірка автентичності поданих до митного контролю документіввиявила, що зазначений автомобіль був знятий з реєстраційного обліку на території Литовської Республіки, а громадянин України не мав і не має ніякого відношення до компанії, що значилась її колишнім власником.Відтак, за порушення порядку проходження митного контролю,недекларування товару з метою уникнення його оподаткування митнимиплатежами автомобіль тимчасово вилучено до рішення суду.Відповідно до ст.. 471, 472 Митного Кодексу України, дії громадянина тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 100% вартості товару з його конфіскацією.