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Волинські митники затримали незаконну «євробляху»

Волинські митники затримали незаконну «євробляху»
На пункті пропуску «Ягодин» митники затримали незадекларований автомобіль на литовській реєстрації.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Волинські митники на посту Ягодин вилучили у громадянина
автомобіль Peugeot вартістю понад 120 тисяч гривень.

Водій транспортного засобу в'їжджав в Україну з Республіки Польща
«зеленим коридором» і заявив намір ввезти його в режимі «транзит».

Для оформлення громадянин України подав документи, що посвідчували право власності литовської компанії на авто, а також довіреність за підписом керівника цієї компанії на право керування.

Перевірка автентичності поданих до митного контролю документів
виявила, що зазначений автомобіль був знятий з реєстраційного обліку на території Литовської Республіки, а громадянин України не мав і не має ніякого відношення до компанії, що значилась її колишнім власником.

Відтак, за порушення порядку проходження митного контролю,
недекларування товару з метою уникнення його оподаткування митними
платежами автомобіль тимчасово вилучено до рішення суду.

Відповідно до ст.. 471, 472 Митного Кодексу України, дії громадянина тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 100% вартості товару з його конфіскацією.

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Теги: Ягодин, автомобіль, митники
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