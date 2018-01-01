Волинські митники затримали незаконну «євробляху»
Сьогодні, 09:21
На пункті пропуску «Ягодин» митники затримали незадекларований автомобіль на литовській реєстрації.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Волинські митники на посту Ягодин вилучили у громадянина
автомобіль Peugeot вартістю понад 120 тисяч гривень.
Водій транспортного засобу в'їжджав в Україну з Республіки Польща
«зеленим коридором» і заявив намір ввезти його в режимі «транзит».
Для оформлення громадянин України подав документи, що посвідчували право власності литовської компанії на авто, а також довіреність за підписом керівника цієї компанії на право керування.
Перевірка автентичності поданих до митного контролю документів
виявила, що зазначений автомобіль був знятий з реєстраційного обліку на території Литовської Республіки, а громадянин України не мав і не має ніякого відношення до компанії, що значилась її колишнім власником.
Відтак, за порушення порядку проходження митного контролю,
недекларування товару з метою уникнення його оподаткування митними
платежами автомобіль тимчасово вилучено до рішення суду.
Відповідно до ст.. 471, 472 Митного Кодексу України, дії громадянина тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 100% вартості товару з його конфіскацією.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Волинські митники на посту Ягодин вилучили у громадянина
автомобіль Peugeot вартістю понад 120 тисяч гривень.
Водій транспортного засобу в'їжджав в Україну з Республіки Польща
«зеленим коридором» і заявив намір ввезти його в режимі «транзит».
Для оформлення громадянин України подав документи, що посвідчували право власності литовської компанії на авто, а також довіреність за підписом керівника цієї компанії на право керування.
Перевірка автентичності поданих до митного контролю документів
виявила, що зазначений автомобіль був знятий з реєстраційного обліку на території Литовської Республіки, а громадянин України не мав і не має ніякого відношення до компанії, що значилась її колишнім власником.
Відтак, за порушення порядку проходження митного контролю,
недекларування товару з метою уникнення його оподаткування митними
платежами автомобіль тимчасово вилучено до рішення суду.
Відповідно до ст.. 471, 472 Митного Кодексу України, дії громадянина тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 100% вартості товару з його конфіскацією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Коли ці суки порошенківські заспокоються?
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