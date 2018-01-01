Синоптики попереджають про дощ і похолодання





Про це повідомляє Укргідрометцентр, - пише



Так, дощі пройдуть у Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. На решті території країни буде сонячно.



На заході до 18 градусів тепла, на півночі - до 19 градусів. На сході - 26-28 градусів тепла. На півдні - до 26 градусів, в центрі - 17-21 градусів. У Криму - 24-26 градусів тепла.



У Києві 2 липня очікуються дощі, температура + 17-19 градусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні в понеділок, 2 липня, у західних, північних та місцями в центральних областях пройдуть дощі. На більшій території країни збережеться прохолодна погода.Про це повідомляє Укргідрометцентр, - пише Корреспондент Так, дощі пройдуть у Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. На решті території країни буде сонячно.На заході до 18 градусів тепла, на півночі - до 19 градусів. На сході - 26-28 градусів тепла. На півдні - до 26 градусів, в центрі - 17-21 градусів. У Криму - 24-26 градусів тепла.У Києві 2 липня очікуються дощі, температура + 17-19 градусів.

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