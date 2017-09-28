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«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами червня

«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами червня
Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».

Отож, згідно зі статистикою червня найпопулярнішими регіональними інтернет-виданнями є Інформаційне агентство ВолиньPost та Інформаційне агентство "Волинські новини".

Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost". Так, у червні сайт читали 1 213 297 людей.
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами червня

Тоді як "Волинські новини" читали на 247 725 людей менше - 965 512.
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами червня

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вдячна кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у червні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

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Теги: ВолиньPost, рейтинг, ЗМІ
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