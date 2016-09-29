Лучани просять заборонити збір коштів для шкіл та дитячих садків
Сьогодні, 10:15
У Луцьку просять заборонити збір коштів з батьків для шкіл та садочків.
Відповідну петицію зареєструвала Марія Шабала.
«Батьківська громада м. Луцька звертається до Управління освіти м. Луцька, Луцької міської ради з вимогою заборонити збір готівкових коштів усіма учасниками навчального процесу (директор, адміністрація, педколектив, учні, батьки, батьківський комітет, піклувальна рада, та ін.)
А саме:
- на покращення матеріально – технічної бази;
- на подарунки ЗЗСО , ДНЗ та педколективу;
- на платне репетиторство, яке відбувається у стінах закладу.
Наголошуємо! Ми не проти благодійних внесків, а лише вимагаємо перевести їх у правове поле – а саме:
- усі внески повинні відбуватись у безготівковій формі, які перераховуються на банківський рахунок закладу освіти із зазначенням цільового призначення.
- сувора звітність, яка повинна бути розміщена щомісяця на сайтах закладів освіти», - пише Марія Шабала.
Жінка зазначила, що подібні рішення прийняті у Києві, Львові, Івано-Франківську та інших містах.
«Відповідний проект рішення опублікований на сайті міської ради», - йдеться у петиції.
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Відповідну петицію зареєструвала Марія Шабала.
«Батьківська громада м. Луцька звертається до Управління освіти м. Луцька, Луцької міської ради з вимогою заборонити збір готівкових коштів усіма учасниками навчального процесу (директор, адміністрація, педколектив, учні, батьки, батьківський комітет, піклувальна рада, та ін.)
А саме:
- на покращення матеріально – технічної бази;
- на подарунки ЗЗСО , ДНЗ та педколективу;
- на платне репетиторство, яке відбувається у стінах закладу.
Наголошуємо! Ми не проти благодійних внесків, а лише вимагаємо перевести їх у правове поле – а саме:
- усі внески повинні відбуватись у безготівковій формі, які перераховуються на банківський рахунок закладу освіти із зазначенням цільового призначення.
- сувора звітність, яка повинна бути розміщена щомісяця на сайтах закладів освіти», - пише Марія Шабала.
Жінка зазначила, що подібні рішення прийняті у Києві, Львові, Івано-Франківську та інших містах.
«Відповідний проект рішення опублікований на сайті міської ради», - йдеться у петиції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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