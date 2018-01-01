Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Сьогодні, 10:26
У мережі виклали фотографію нинішнього центрального відділення пошти на вулиці Кривий Вал.
Фотографією поділилися у Facebook-спільноті «Луцький модернізм. Книга-альбом»
«Головна пошта в Луцьку. Архітектор Юліан Путерман-Садловський з Бюро будівельного відділу Міністерства пошт і телеграфів. Також є автором поштових будинків у Варшаві, Каліші, Рівному, Ґдині і Вільні», - йдеться у дописі.
Автор посту зазначає, що проект 1936 року реалізований у 1938 році. Будівля була новітньою, бо зроблена з залізобетонного каркасу з вільним внутрішнім плануванням, прозорими перегородками, скляним для освітлення дахом. Також вона вирізнялася використанням металу для дизайну інтер'єру.
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Фотографією поділилися у Facebook-спільноті «Луцький модернізм. Книга-альбом»
«Головна пошта в Луцьку. Архітектор Юліан Путерман-Садловський з Бюро будівельного відділу Міністерства пошт і телеграфів. Також є автором поштових будинків у Варшаві, Каліші, Рівному, Ґдині і Вільні», - йдеться у дописі.
Автор посту зазначає, що проект 1936 року реалізований у 1938 році. Будівля була новітньою, бо зроблена з залізобетонного каркасу з вільним внутрішнім плануванням, прозорими перегородками, скляним для освітлення дахом. Також вона вирізнялася використанням металу для дизайну інтер'єру.
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