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Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО

Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
У мережі виклали фотографію нинішнього центрального відділення пошти на вулиці Кривий Вал.

Фотографією поділилися у Facebook-спільноті «Луцький модернізм. Книга-альбом»

«Головна пошта в Луцьку. Архітектор Юліан Путерман-Садловський з Бюро будівельного відділу Міністерства пошт і телеграфів. Також є автором поштових будинків у Варшаві, Каліші, Рівному, Ґдині і Вільні», - йдеться у дописі.

Автор посту зазначає, що проект 1936 року реалізований у 1938 році. Будівля була новітньою, бо зроблена з залізобетонного каркасу з вільним внутрішнім плануванням, прозорими перегородками, скляним для освітлення дахом. Також вона вирізнялася використанням металу для дизайну інтер'єру.
Головне відділення пошти у Луцьку, 1938 рік
Головне відділення пошти у Луцьку, 1938 рік
Так виглядає пошта у наші дні
Так виглядає пошта у наші дні

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Теги: тоді і зараз, ретро фото, Луцьк, Кривий Вал
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