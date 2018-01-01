Сотні українських пасажирів застрягли в аеропортах деяких країн





Про це інформує



По кілька годин, а то й діб люди сидять в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту "Київ". І всі вони - клієнти однієї авіакомпанії. Там пояснили, що затримки рейсів пов'язані з невиплатою коштів туроператором. Той своєї провини не визнає.



У ситуацію вже пообіцяло втрутитися Міністерство інфраструктури. Очільник відомства Володимир Омелян в соцмережі заявив, що збирає туроператорів, турагентів і авіакомпанії та будуть наводити лад.

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