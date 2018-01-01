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Сотні українських пасажирів застрягли в аеропортах деяких країн

Сотні українських пасажирів застрягли в аеропортах деяких країн
Українські туристи нині не можуть ні повернутися додому, ні вилетіти на відпочинок.

Про це інформує ТСН.

По кілька годин, а то й діб люди сидять в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту "Київ". І всі вони - клієнти однієї авіакомпанії. Там пояснили, що затримки рейсів пов'язані з невиплатою коштів туроператором. Той своєї провини не визнає.

У ситуацію вже пообіцяло втрутитися Міністерство інфраструктури. Очільник відомства Володимир Омелян в соцмережі заявив, що збирає туроператорів, турагентів і авіакомпанії та будуть наводити лад.

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Теги: туристи
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Коментарі 1
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Дуже змістовно. Назва Тур компанії є таємницею
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