Дивовижна історія порятунку: у Луцьку мамою дикого каченяти стала курка

У Луцькому зоопарку курка взяла під опіку дитинча дикої качки.Його знайшли добрі люди і принесли до Луцького зоопарку. Так тут оселилося малесеньке, щойно з яйця, дитя дикої качки, - повідомили у звіринці.А на господарському дворі в той же час вилупилася малеча у курки. Тож варіантів, до кого спробувати влаштувати «під опіку» каченя, кажуть, не було. Й ідею успішно реалізували. Тож у мами-курки з’явилося ще одне дитинча – щоправда, «трохи» на інших не схоже."Однак на ставу в зоопарку теж мешкають дикі качки. Тож за якийсь час працівники зоопарку спробували поєднати маля, що вже підросло і набралося сил, із, так би мовити, своїми. Але… двічі робили спроби – і двічі маля вертало на господарський двір до тієї, яка подарувала піклування, любов і шанс на життя. Так вже й мешкають – мама-квочка, курчата і каченя-знайда. Великою дружною сімейкою, де панує справжня любов", - пишуть працівники зоопарку.