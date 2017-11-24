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Дивовижна історія порятунку: у Луцьку мамою дикого каченяти стала курка

Дивовижна історія порятунку: у Луцьку мамою дикого каченяти стала курка
У Луцькому зоопарку курка взяла під опіку дитинча дикої качки.

Його знайшли добрі люди і принесли до Луцького зоопарку. Так тут оселилося малесеньке, щойно з яйця, дитя дикої качки, - повідомили у звіринці.

А на господарському дворі в той же час вилупилася малеча у курки. Тож варіантів, до кого спробувати влаштувати «під опіку» каченя, кажуть, не було. Й ідею успішно реалізували. Тож у мами-курки з’явилося ще одне дитинча – щоправда, «трохи» на інших не схоже.

"Однак на ставу в зоопарку теж мешкають дикі качки. Тож за якийсь час працівники зоопарку спробували поєднати маля, що вже підросло і набралося сил, із, так би мовити, своїми. Але… двічі робили спроби – і двічі маля вертало на господарський двір до тієї, яка подарувала піклування, любов і шанс на життя. Так вже й мешкають – мама-квочка, курчата і каченя-знайда. Великою дружною сімейкою, де панує справжня любов", - пишуть працівники зоопарку.

Дивовижна історія порятунку: у Луцьку мамою дикого каченяти стала курка
Дивовижна історія порятунку: у Луцьку мамою дикого каченяти стала курка

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Теги: Луцький зоопарк, тварини, птахи, порятунок
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Коментарі 1
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На первом снимке хорошо видно, что петух идет «разбираться»!
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