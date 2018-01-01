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У Нововолинську водій маршрутки «здер» з хлопчика-пільговика повну вартість проїзду

У Нововолинську водій маршрутки «здер» з хлопчика-пільговика повну вартість проїзду
У нововолинській маршрутці водій узяв з хлопчика-пільговика повну вартість за проїзд.

Про це пише РАДАР.

Виданню розповіла про інцидент мама дитини.

«Ціни підняли – а нажертись ніяк не можуть! – обурюється жінка.

У суботу, 30 червня, близько 21:15 Катерина з дитиною зайшла у маршрутку №2. Їхали з лікарні додому у 15-й мікрорайон Нововолинська – довелось терміново звернутись у травмпункт, де надали допомогу.

Діти Катерини користуються пільгою на проїзд – родина багатодітна. Показали посвідчення. Однак водій заявив, що у черговій маршрутці пільга не діє.

Катерина намагалася пояснити йому, що закон України поширюється й на чергову (вечірню) маршрутку. Та водій був невблаганним і кричав на весь салон. Тому жінці довелося сплатити 4 гривні за проїзд дитини.
У Нововолинську водій маршрутки «здер» з хлопчика-пільговика повну вартість проїзду

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Теги: маршрутка, Нововолинськ, проїзд
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