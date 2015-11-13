Місто має відчути людину, яка готова вести громаду, - Вусенко

Депутатка Луцькрадивважає, що запит на те, яким має бути мер Луцька, має дати саме місто.Про це вона повідомила у ході публічної дискусії "Чи здатна освіта для мерів принести прогрес українським містам", яка триває 2 липня.«Воно має відчути людину, яка готова вести громаду», - каже Вусенко. Чи вдасться меру реалізувати задумане зрештою залежатиме від того, наскільки він відповідатиме вимогам містян.«Міський голова – людина, яка взяла на себе відповідальність за всіх у цьому місті. У Луцьку такої людини немає», - каже Вусенко. Однак, усі розуміють, що якщо містяни не присвячуватимуть часу на аналіз того, що відбувається в місті, важко сказати, чи вдасться їм відчути та обрати дійсно гідну кандидатуру.На думку депутатки, мер має бути гідною, професійною, гнучкою, готовою до змін людиною, яка готова багато працювати.«Якщо ми говоримо про громаду, нові рішення та демократію, тут не обійтися без підтримки містян. Саме вони мають визначати вектор, яким має бути мер», - зауважила депутат. Команда ж має бути різною, має дискутувати та шукати різні шляхи до вирішення проблем. Адже коли йдеться по мерів, які «сидять» на посадах по 20 років, то вони вже мають сформовану команду, і там зазвичай немає дискусій.«Громада на сьогоднішній день є пасивною. Пост-майданівський синдром притупився», - вважає Вусенко. Однак, на її думку, треба бачити позитив - можливість нині є у кожного, достатньо лише багато працювати, спілкуватися із людьми та напрацьовувати своє бачення. І тоді місто може оцінити таку людину та отримати гідного очільника.Зрештою, експерт «Волинського центру розвитку урядування»додав, що великою проблемою є підкуп. Адже яким би прогресивним не був кандидат, якщо хтось інший роздасть «продуктові пакети», шансів стати мером дуже мало. Тому тут багато ще залежить від свідомості виборців. Однак важливо, аби в міську раду «заходили» нові люди – таку традицію впровадив екс-мер. Ця молодь дозволила рухати місто – їм вдалося залучити кошти по низці проектів, бо вони хоч і не мали досвіду та працювали на результат.«Є люди, які 20 років нічого не роблять, сидять, бо кажуть, що це неможливо зробити. А приходять молоді і роблять», - додав Яковлев.