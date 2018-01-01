Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Луцька журналістка Мая Голуб похвалилася туристичними досягненнями.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Важливо пізнавати свою країну не лише з книг та текстів з інтернету, а й подорожуючи. За два дні побувала в шести замках", - йдеться у дописі.
Мая пише, що Старокостянтинівський замок вразив її тишиною, спокоєм і гарним краєвидом.
"Замок у Меджибіжі більший, ніж я собі уявляла. Ще й вилізла на оглядову вежу по сходах-драбинці звідки видно неймовірну красу", -похвалилася дівчина.
"Хотинській фортеці велич заворожує. Там мені сподобалось найбільше. Багато простору для прогулянок. В Кам'янці-Подільському дощ не зіпсував настрою та враження від міста й замку. Ще в Кам'янці є крутий навісний міст над річкою. Коли йшла і погойдувало міст, подумки уявляла, яка там глибина. Великим відкриттям став Скалатський замок. Там є навіть підземелля", - пише журналістка.
Також Мая написала, що замок у Збаражі - набільш вдало відреставрований з усіх побачених.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Важливо пізнавати свою країну не лише з книг та текстів з інтернету, а й подорожуючи. За два дні побувала в шести замках", - йдеться у дописі.
Мая пише, що Старокостянтинівський замок вразив її тишиною, спокоєм і гарним краєвидом.
"Замок у Меджибіжі більший, ніж я собі уявляла. Ще й вилізла на оглядову вежу по сходах-драбинці звідки видно неймовірну красу", -похвалилася дівчина.
"Хотинській фортеці велич заворожує. Там мені сподобалось найбільше. Багато простору для прогулянок. В Кам'янці-Подільському дощ не зіпсував настрою та враження від міста й замку. Ще в Кам'янці є крутий навісний міст над річкою. Коли йшла і погойдувало міст, подумки уявляла, яка там глибина. Великим відкриттям став Скалатський замок. Там є навіть підземелля", - пише журналістка.
Також Мая написала, що замок у Збаражі - набільш вдало відреставрований з усіх побачених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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