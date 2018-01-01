Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО

Луцька журналісткапохвалилася туристичними досягненнями.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."Важливо пізнавати свою країну не лише з книг та текстів з інтернету, а й подорожуючи. За два дні побувала в шести замках", - йдеться у дописі.Мая пише, що Старокостянтинівський замок вразив її тишиною, спокоєм і гарним краєвидом."Замок у Меджибіжі більший, ніж я собі уявляла. Ще й вилізла на оглядову вежу по сходах-драбинці звідки видно неймовірну красу", -похвалилася дівчина."Хотинській фортеці велич заворожує. Там мені сподобалось найбільше. Багато простору для прогулянок. В Кам'янці-Подільському дощ не зіпсував настрою та враження від міста й замку. Ще в Кам'янці є крутий навісний міст над річкою. Коли йшла і погойдувало міст, подумки уявляла, яка там глибина. Великим відкриттям став Скалатський замок. Там є навіть підземелля", - пише журналістка.Також Мая написала, що замок у Збаражі - набільш вдало відреставрований з усіх побачених.