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Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО

Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Луцька журналістка Мая Голуб похвалилася туристичними досягненнями.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Важливо пізнавати свою країну не лише з книг та текстів з інтернету, а й подорожуючи. За два дні побувала в шести замках", - йдеться у дописі.

Мая пише, що Старокостянтинівський замок вразив її тишиною, спокоєм і гарним краєвидом.

"Замок у Меджибіжі більший, ніж я собі уявляла. Ще й вилізла на оглядову вежу по сходах-драбинці звідки видно неймовірну красу", -похвалилася дівчина.

"Хотинській фортеці велич заворожує. Там мені сподобалось найбільше. Багато простору для прогулянок. В Кам'янці-Подільському дощ не зіпсував настрою та враження від міста й замку. Ще в Кам'янці є крутий навісний міст над річкою. Коли йшла і погойдувало міст, подумки уявляла, яка там глибина. Великим відкриттям став Скалатський замок. Там є навіть підземелля", - пише журналістка.

Також Мая написала, що замок у Збаражі - набільш вдало відреставрований з усіх побачених.



Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО
Волинська журналістка за 2 дні об'їздила 6 замків. ФОТО

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Теги: подорож, мандрівка, Мая Голуб
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