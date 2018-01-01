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На Волині судитимуть шахраїв, які ошукали людей на понад мільйон гривень

На Волині судитимуть шахраїв, які ошукали людей на понад мільйон гривень
На Волині повідомлено про підозру членам організованої групи шахраїв, які ошукали громадян на понад 1,1 мільйона гривень.

Спритників, у тому числі організаторку групи – 32-річну лучанку, підозрюють у понад 20 епізодах шахрайських дій під час укладання з фізичними особами договорів фінансового лізингу, - інформує прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що шахраї, повідомляючи потенційним клієнтам неправдиву інформацію про низьку вартість сільськогосподарської техніки, спонукали громадян до укладення фіктивних договорів фінансового лізингу та необхідності перерахування грошових коштів у сумі від 25 до 243 тис. грн. в якості авансу. Після цього вони підробляли договори, змінюючи вартість транспортних засобів.

Громадяни ж, перерахувавши на рахунки компанії гроші, техніки так і не дочекалися.

Затримано зловмисників – трьох жінок та чоловіка – 11 травня 2018 року.

Вітдтак, під час проведення обшуків у офісних приміщеннях та помешканнях затриманих вилучено бланки фіктивних договорів фінансового лізингу та інші документи компаній і відповідне обладнання, за допомогою якого вчинялися шахрайські дії.

З'ясувалося, що жертвами шахраїв стали не лиш волиняни, а й мешканці інших регіонів України. Потерпілим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1 млн. 127 тис грн.

Членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Триває досудове розслідування.


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Теги: шахраї, волиняни, техніка
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