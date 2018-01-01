На Волині судитимуть шахраїв, які ошукали людей на понад мільйон гривень





Спритників, у тому числі організаторку групи – 32-річну лучанку, підозрюють у понад 20 епізодах шахрайських дій під час укладання з фізичними особами договорів фінансового лізингу, - інформує прес-служба прокуратури області.



Встановлено, що шахраї, повідомляючи потенційним клієнтам неправдиву інформацію про низьку вартість сільськогосподарської техніки, спонукали громадян до укладення фіктивних договорів фінансового лізингу та необхідності перерахування грошових коштів у сумі від 25 до 243 тис. грн. в якості авансу. Після цього вони підробляли договори, змінюючи вартість транспортних засобів.



Громадяни ж, перерахувавши на рахунки компанії гроші, техніки так і не дочекалися.



Затримано зловмисників – трьох жінок та чоловіка – 11 травня 2018 року.



Вітдтак, під час проведення обшуків у офісних приміщеннях та помешканнях затриманих вилучено бланки фіктивних договорів фінансового лізингу та інші документи компаній і відповідне обладнання, за допомогою якого вчинялися шахрайські дії.



З'ясувалося, що жертвами шахраїв стали не лиш волиняни, а й мешканці інших регіонів України. Потерпілим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1 млн. 127 тис грн.



Членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.



Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині повідомлено про підозру членам організованої групи шахраїв, які ошукали громадян на понад 1,1 мільйона гривень.Спритників, у тому числі організаторку групи – 32-річну лучанку, підозрюють у понад 20 епізодах шахрайських дій під час укладання з фізичними особами договорів фінансового лізингу, - інформує прес-служба прокуратури області.Встановлено, що шахраї, повідомляючи потенційним клієнтам неправдиву інформацію про низьку вартість сільськогосподарської техніки, спонукали громадян до укладення фіктивних договорів фінансового лізингу та необхідності перерахування грошових коштів у сумі від 25 до 243 тис. грн. в якості авансу. Після цього вони підробляли договори, змінюючи вартість транспортних засобів.Громадяни ж, перерахувавши на рахунки компанії гроші, техніки так і не дочекалися.Затримано зловмисників – трьох жінок та чоловіка – 11 травня 2018 року.Вітдтак, під час проведення обшуків у офісних приміщеннях та помешканнях затриманих вилучено бланки фіктивних договорів фінансового лізингу та інші документи компаній і відповідне обладнання, за допомогою якого вчинялися шахрайські дії.З'ясувалося, що жертвами шахраїв стали не лиш волиняни, а й мешканці інших регіонів України. Потерпілим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1 млн. 127 тис грн.Членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.Триває досудове розслідування.

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