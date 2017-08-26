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Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки

Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Волинська волонтерка Тетяна Должко опублікувала серію світлин з мандрівки.

Фотографіями вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Дощ, похмуро, холодно, але це не причина не мандрувати, коли є велосипед..." - написала Тетяна.

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Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки




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Теги: фото, Тетяна Должко
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