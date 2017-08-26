Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Сьогодні, 12:50
Волинська волонтерка Тетяна Должко опублікувала серію світлин з мандрівки.
Фотографіями вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.
"Дощ, похмуро, холодно, але це не причина не мандрувати, коли є велосипед..." - написала Тетяна.
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Фотографіями вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.
"Дощ, похмуро, холодно, але це не причина не мандрувати, коли є велосипед..." - написала Тетяна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Природа і тиша: чутливі фото волинської весни
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