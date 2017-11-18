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Волинські фермери можуть відкрити «Агросезон» у ПриватБанку*

Волинські фермери можуть відкрити «Агросезон» у ПриватБанку*
Аграрний бізнес напряму залежить від пори року. Аби підприємства комфортно працювали і розвивались, ПриватБанк кредитує сільгоспвиробників з урахуванням сезонності виробництва.

ПриватБанк кредитує волинських сільгоспвиробників за кількома програмами пільгового фінансування. Зокрема, фінансова установа пропонує аграріям унікальний продукт - кредитну лінію “Агросезон”.

Кредитна лінія «Агросезон» передбачає фінансування аграріїв протягом поточного сільськогосподарського циклу на суму від 500 тисяч до 20 мільйонів гривень. Підприємців кредитують під закупку посівного матеріалу, добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, для ремонту сільгосптехніки, обладнання тощо.

Погасити такий кредит можна за гнучким графіком з урахуванням сезонного характеру - борг можна розділити на конкретні місяці, зручні для для здійснення виплат. Так, отримати кошти можна протягом березня-листопада, а погашення відбувається протягом грудня-лютого. Відсоткова ставка складатиме 19% річних.

“Головна перевага цього продукту - сезонність виплат. Оскільки сільське господарство - специфічна галузь, графік використання коштів і погашення заборгованості адаптований до стадій сільськогосподарського циклу”, - пояснила керівник напрямку активних операцій малого і середнього бізнесу Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Ірина Дутко.

Окрім того, сільгоспвиробники мають можливість придбати агрокомпоненти дешевше за рахунок збільшення об’єму закупівель та знижок від постачальників – галузевих партнерів банку.

Консультації щодо кредитування аграріїв можна отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині, або ж на офіційному сайті банку.

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Теги: ПриватБанк, агросезон, Волинь
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