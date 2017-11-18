Волинські фермери можуть відкрити «Агросезон» у ПриватБанку*





ПриватБанк кредитує волинських сільгоспвиробників за кількома програмами пільгового фінансування. Зокрема, фінансова установа пропонує аграріям унікальний продукт - кредитну лінію “Агросезон”.



Кредитна лінія



Погасити такий кредит можна за гнучким графіком з урахуванням сезонного характеру - борг можна розділити на конкретні місяці, зручні для для здійснення виплат. Так, отримати кошти можна протягом березня-листопада, а погашення відбувається протягом грудня-лютого. Відсоткова ставка складатиме 19% річних.



“Головна перевага цього продукту - сезонність виплат. Оскільки сільське господарство - специфічна галузь, графік використання коштів і погашення заборгованості адаптований до стадій сільськогосподарського циклу”, - пояснила керівник напрямку активних операцій малого і середнього бізнесу Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Ірина Дутко.



Окрім того, сільгоспвиробники мають можливість придбати агрокомпоненти дешевше за рахунок збільшення об’єму закупівель та знижок від постачальників – галузевих партнерів банку.



Консультації щодо кредитування аграріїв можна отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині, або ж на офіційному сайті банку.

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