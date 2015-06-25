вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині поменшало безробітних

На Волині поменшало безробітних
У Волинській області зменшився рівень безробіття.

У січні–березні 2018 року зменшилася кількість безробітних серед економічно активного населення віком 15–70 років порівняно з цим же періодом 2017 року, - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у січні-березні 2018 року становила 364,2 тис. осіб, а кількість безробітних – 54,4 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 0,6 відсоткових пункти та склав 48,6%, а серед населення працездатного віку – на 0,7 відсоткових пункти та 55,7% відповідно.

Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 13,7% у січні-березні 2017 року до 13,0% у січні-березні 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: безробіття, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Сьогодні, 13:57
На Рівненщині чоловік з вилами напав на поліцейського
Сьогодні, 13:35
На Волині поменшало безробітних
Сьогодні, 13:30
Волинська Держпродспоживслужба купить три легковики за мільйон гривень
Сьогодні, 13:27
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Безробітна молодь Волині: статистика Безробітна молодь Волині: статистика
25 червень, 2015, 18:16
На Волині зареєстровано 12 тисяч безробітних На Волині зареєстровано 12 тисяч безробітних
20 травень, 2015, 12:47
Що робити і куди йти: волинянам розповіли про домашнє насильство Що робити і куди йти: волинянам розповіли про домашнє насильство
01 червень, 17:40
Небезпечна робота: у Луцьку через травми на виробництві загинуло 2 людини Небезпечна робота: у Луцьку через травми на виробництві загинуло 2 людини
14 травень, 15:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Сьогодні, 13:57
 0
На Рівненщині чоловік з вилами напав на поліцейського
Сьогодні, 13:35
 0
На Волині поменшало безробітних
Сьогодні, 13:30
 0
Волинська Держпродспоживслужба купить три легковики за мільйон гривень
Сьогодні, 13:27
 0
Неймовірні краєвиди природи на знімках волинської волонтерки
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8