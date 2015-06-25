На Волині поменшало безробітних

У Волинській області зменшився рівень безробіття.У січні–березні 2018 року зменшилася кількість безробітних серед економічно активного населення віком 15–70 років порівняно з цим же періодом 2017 року, - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у січні-березні 2018 року становила 364,2 тис. осіб, а кількість безробітних – 54,4 тис. осіб.Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 0,6 відсоткових пункти та склав 48,6%, а серед населення працездатного віку – на 0,7 відсоткових пункти та 55,7% відповідно.Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 13,7% у січні-березні 2017 року до 13,0% у січні-березні 2018 року.