На Волині поменшало безробітних
Сьогодні, 13:30
У Волинській області зменшився рівень безробіття.
У січні–березні 2018 року зменшилася кількість безробітних серед економічно активного населення віком 15–70 років порівняно з цим же періодом 2017 року, - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у січні-березні 2018 року становила 364,2 тис. осіб, а кількість безробітних – 54,4 тис. осіб.
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 0,6 відсоткових пункти та склав 48,6%, а серед населення працездатного віку – на 0,7 відсоткових пункти та 55,7% відповідно.
Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 13,7% у січні-березні 2017 року до 13,0% у січні-березні 2018 року.
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У січні–березні 2018 року зменшилася кількість безробітних серед економічно активного населення віком 15–70 років порівняно з цим же періодом 2017 року, - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у січні-березні 2018 року становила 364,2 тис. осіб, а кількість безробітних – 54,4 тис. осіб.
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 0,6 відсоткових пункти та склав 48,6%, а серед населення працездатного віку – на 0,7 відсоткових пункти та 55,7% відповідно.
Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 13,7% у січні-березні 2017 року до 13,0% у січні-березні 2018 року.
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