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На Рівненщині чоловік з вилами напав на поліцейського

На Рівненщині чоловік з вилами напав на поліцейського
На Рівненщині у селі Стовпець Дубенського району чоловік напав з вилами на поліцейського.

Інцидент трапився 1 липня.Зловмисник спочатку наніс кілька ударів вилами по службовому авто, а потім у поліцейського, - повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Так, близько 21 години до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що на вулиці Шевченка у неї виник конфлікт із сусідом. На подію скерували наряд групи реагування у складі двох інспекторів на службовому автомобілі.

Вже під час спілкування зі свідками події, ті повідомили правоохоронцям, що дебошир має при собі незареєстровану вогнепальну зброю та разом із товаришем напередодні залякував нею людей.

Чоловіка, на якого вказували очевидці застали за місцем проживання, однак той перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння поводив себе агресивно, і заперечував наявність зброї. Коли інспектор групи реагування повернувся до службового авто, нетверезий зловмисник вихопив вила та наніс спочатку кілька ударів по транспортному засобу, а потім у поліцейського. Нападник з місця події втік.

Згодом його затримали інспектори групи реагування патрульної поліції поблизу місця проживання рідного брата. Поліцейські виявили там і незареєстровану рушницю, яку вилучили та відправили на експертизу.

Потерпілого, 25-річного сержанта поліції госпіталізували до травматологічного відділення із колотим пораненнями плеча, грудної клітки та струсом головного мозку. Зі слів медиків, його стан - середньої тяжкості.

Наразі поліцейські готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру в вчиненні тяжкого злочину та обрання міри запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

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Теги: вила, поліцейський, напад
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