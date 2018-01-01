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У Луцьку можуть зрости тарифи на вивіз сміття

У Луцьку можуть зрости тарифи на вивіз сміття
У Луцьку хочуть підняти ціни за послуги із вивезення сміття.

Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцької міськради.

Зазначають, що тарифи зміняться з 1 серпня. Це стосується послуг, які надає спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс».

Послуга зі збирання та перевезення побутових відходів (твердих та великогабаритних), із захороненням для людини, яка мешкає у одно- або багатоквартирному будинку коштуватиме 15,41 гривень (зараз - 10,42 гривень), а для лучан, які проживають у будинках із присадибною ділянкою - 18,38 гривень (замість 12,31 гривень).

Щодо бюджетних установ, то послуга із збирання і перевезення побутових відходів коштуватиме 72,49 гривень замість теперішніх 15,33 гривень.

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Теги: вивіз сміття, Луцьк, ціни, тарифи
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