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«Я не погоджуюсь, що Конституцію мають змінювати 300 депутатів», – нардеп Лапін

«Я не погоджуюсь, що Конституцію мають змінювати 300 депутатів», – нардеп Лапін
22 роки Конституції України. Сьогодні ми чуємо заяви про необхідність прийняття змін чи нового Основного Закону.

Окремі політичні лідери запропонували свої варіанти Конституції.

«Я прихильник того, що такий закон має прийматися один раз на референдумі і ніякий Конституційний Суд чи депутатський корпус не мають право це змінити. Тоді в нас буде пряме народовладдя. Хоча би в контексті Основного Закону», – сказав нардеп Ігор Лапін в ефірі телеканалу NewsOne.

Також нардеп зауважив, що в державі війна і повинна бути «сильна рука».

«На сьогоднішній день, я не погоджуюсь, що Конституцію мають змінювати 300 депутатів. Прийняття Конституції на референдумі – буде суспільним договором між владою і суспільством», – повідомив парламентар.

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Теги: нардеп, Конституція, закон
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