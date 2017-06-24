Чоловіче дефіле по-волинськи: у селі хлопці здивували глядачів незвичним виступом. ВІДЕО





Захід проходив 1 липня у місцевому будинку культури, - пише



Відео з виступом хлопців поділилась Інна Нерода на сторінці у Facebook.



Хлопці дефілювали як справжні моделі. Глядачі в захваті від виступу, підтримували учасників оплесками.



"Один із найочікуваніших номерів сьогоднішнього свята - дефіле чоловічих вишиванок. Хлопці - ви СУПЕР!" - написала Інна.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Смідин, що у Старовижівському районі, молоді хлопці дефілювали у вишиванках під час конкурсу «Перлинка Полісся».Захід проходив 1 липня у місцевому будинку культури, - пише Район.Стара Вижівка Відео з виступом хлопців поділиласьна сторінці у Facebook.Хлопці дефілювали як справжні моделі. Глядачі в захваті від виступу, підтримували учасників оплесками."Один із найочікуваніших номерів сьогоднішнього свята - дефіле чоловічих вишиванок. Хлопці - ви СУПЕР!" - написала Інна.Якщо у вас виникли проблеми з відображенням відео, ви можете переглянути його ТУТ

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