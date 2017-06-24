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Чоловіче дефіле по-волинськи: у селі хлопці здивували глядачів незвичним виступом. ВІДЕО

Чоловіче дефіле по-волинськи: у селі хлопці здивували глядачів незвичним виступом. ВІДЕО
У селі Смідин, що у Старовижівському районі, молоді хлопці дефілювали у вишиванках під час конкурсу «Перлинка Полісся».

Захід проходив 1 липня у місцевому будинку культури, - пише Район.Стара Вижівка.

Відео з виступом хлопців поділилась Інна Нерода на сторінці у Facebook.

Хлопці дефілювали як справжні моделі. Глядачі в захваті від виступу, підтримували учасників оплесками.

"Один із найочікуваніших номерів сьогоднішнього свята - дефіле чоловічих вишиванок. Хлопці - ви СУПЕР!" - написала Інна.

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Теги: Смідин, діти, молодь, відео
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