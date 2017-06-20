На Київщині у річці втопились двоє хлопчиків





Трагедія трапилась 29 червня, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.



За попередніми даними, два хлопчика граючись біля канави з нахилом, не втримались та з'їхали по канаві з бетону в річку.



“О 21:35 було виявлено тіла дітей та піднято з води на поверхню”, — йдеться у повідомленні.



Обставини трагедії розслідують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Богуславському районі Київської області у річці Рось загинули двоє 7-річних хлопчиків.Трагедія трапилась 29 червня, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.За попередніми даними, два хлопчика граючись біля канави з нахилом, не втримались та з'їхали по канаві з бетону в річку.“О 21:35 було виявлено тіла дітей та піднято з води на поверхню”, — йдеться у повідомленні.Обставини трагедії розслідують правоохоронці.

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