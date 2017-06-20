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На Київщині у річці втопились двоє хлопчиків

На Київщині у річці втопились двоє хлопчиків
У Богуславському районі Київської області у річці Рось загинули двоє 7-річних хлопчиків.

Трагедія трапилась 29 червня, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.

За попередніми даними, два хлопчика граючись біля канави з нахилом, не втримались та з'їхали по канаві з бетону в річку.

“О 21:35 було виявлено тіла дітей та піднято з води на поверхню”, — йдеться у повідомленні.

Обставини трагедії розслідують правоохоронці.

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Теги: річка, утоплення, діти
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