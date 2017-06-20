На Київщині у річці втопились двоє хлопчиків
Сьогодні, 15:14
У Богуславському районі Київської області у річці Рось загинули двоє 7-річних хлопчиків.
Трагедія трапилась 29 червня, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.
За попередніми даними, два хлопчика граючись біля канави з нахилом, не втримались та з'їхали по канаві з бетону в річку.
“О 21:35 було виявлено тіла дітей та піднято з води на поверхню”, — йдеться у повідомленні.
Обставини трагедії розслідують правоохоронці.
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Трагедія трапилась 29 червня, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.
За попередніми даними, два хлопчика граючись біля канави з нахилом, не втримались та з'їхали по канаві з бетону в річку.
“О 21:35 було виявлено тіла дітей та піднято з води на поверхню”, — йдеться у повідомленні.
Обставини трагедії розслідують правоохоронці.
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