вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські гірники «забарикадувалися» під землею

Волинські гірники «забарикадувалися» під землею
У Нововолинську гірники шахти №10 «Нововолинська» оголосили протест.

2-го липня гірники 1-ї зміни шахти №10 «Нововолинська», що будується, спустилися під землю та оголосили протестну акцію, згодом до них долучилася і 2-га зміна, - пише Буг.

Як повідомляє голова незалежної профспілки гірників копальні Василь Прадід, шахтарі вимагають погасити заборгованість по заробітній платі за квітень, травень та червень та виконати обіцянки Насалика (Ігор Насалик – міністр енергетики та вугільної промисловості, – ред) про виділення на подальше будівництво “десятки” 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у держбюджеті-2018 передбачили лише 10 мільйонів гривень на копальню. Кошти закінчилися, гірничопрохідницькі роботи для добудови лави припинені через відсутність обладнання, зросли кредиторські зобов’язання та сформувалася заборгованість по заробітній платі.

15 травня на шахті №10 був голова Волинської ОДА Олександр Савченко, який обіцяв посприяти подальшому фінансуванню.

21 травня в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості була зустріч з Насаликом представників ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська», ДП «Дирекції по будівництву об’єктів» та шахтарськиї профспілок. Він пообіцяв, що за три тижні буде виділено 100 мільйонів гривень.

Та обіцянки виконувати не поспішають. Тим часом гірники копальні “опускають руки”, частина звільняються, пишуть заяви на відпустку за власний рахунок.

Минулого тижня колектив проводив збори та почав готувати протестну акцію, яку розпочали сьогодні.

Станом на 15:00 47 чоловік відмовляються підніматися на поверхню.

Волинські гірники «забарикадувалися» під землею
Волинські гірники «забарикадувалися» під землею
Волинські гірники «забарикадувалися» під землею

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахта, Нововолинськ, протест
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині працівник суду за хабар «вирішував питання»
Сьогодні, 15:44
У Луцьку ветеран Афганістану встромив собі ніж у серце
Сьогодні, 15:38
Волинські гірники «забарикадувалися» під землею
Сьогодні, 15:33
На Київщині у річці втопились двоє хлопчиків
Сьогодні, 15:14
На Світязі виступить секс-символ української естради
Сьогодні, 14:57
Схожі новини
Волинські гірники відмовилися спускатись у шахту. ВІДЕО Волинські гірники відмовилися спускатись у шахту. ВІДЕО
25 травень, 14:12
«Немає на чому працювати»: на волинській шахті припинили видобуток вугілля «Немає на чому працювати»: на волинській шахті припинили видобуток вугілля
03 січень, 11:15
На добудову шахти Нововолинська потрібно 600 мільйонів гривень На добудову шахти Нововолинська потрібно 600 мільйонів гривень
04 грудень, 2017, 11:55
Волинським гірникам боргують понад 16 мільйонів Волинським гірникам боргують понад 16 мільйонів
27 листопад, 2017, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські велосипедистки стали призерками чемпіонату України
Сьогодні, 15:55
 0
На Волині працівник суду за хабар «вирішував питання»
Сьогодні, 15:44
 0
У Луцьку ветеран Афганістану встромив собі ніж у серце
Сьогодні, 15:38
 0
Волинські гірники «забарикадувалися» під землею
Сьогодні, 15:33
 0
На Київщині у річці втопились двоє хлопчиків
Сьогодні, 15:14
 0
Медіа
відео
1/8