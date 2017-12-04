Волинські гірники «забарикадувалися» під землею





2-го липня гірники 1-ї зміни шахти №10 «Нововолинська», що будується, спустилися під землю та оголосили протестну акцію, згодом до них долучилася і 2-га зміна, - пише



Як повідомляє голова незалежної профспілки гірників копальні Василь Прадід, шахтарі вимагають погасити заборгованість по заробітній платі за квітень, травень та червень та виконати обіцянки Насалика (Ігор Насалик – міністр енергетики та вугільної промисловості, – ред) про виділення на подальше будівництво “десятки” 100 мільйонів гривень.



Нагадаємо, що у держбюджеті-2018 передбачили лише 10 мільйонів гривень на копальню. Кошти закінчилися, гірничопрохідницькі роботи для добудови лави припинені через відсутність обладнання, зросли кредиторські зобов’язання та сформувалася заборгованість по заробітній платі.



15 травня на шахті №10 був голова Волинської ОДА Олександр Савченко, який обіцяв посприяти подальшому фінансуванню.



21 травня в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості була зустріч з Насаликом представників ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська», ДП «Дирекції по будівництву об’єктів» та шахтарськиї профспілок. Він пообіцяв, що за три тижні буде виділено 100 мільйонів гривень.



Та обіцянки виконувати не поспішають. Тим часом гірники копальні “опускають руки”, частина звільняються, пишуть заяви на відпустку за власний рахунок.



Минулого тижня колектив проводив збори та почав готувати протестну акцію, яку розпочали сьогодні.



Станом на 15:00 47 чоловік відмовляються підніматися на поверхню.





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