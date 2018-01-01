Крадій-невдаха: лучанина, який намагався поцупити посуд, «посадили» на 4 роки

У Луцьку чоловіка, який напідпитку намагався викрасти із гуртожитку каструлі, сковорідки, підставки та кухонну лопатку, «запроторили» до тюрми на понад 4 роки.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 22 червня.Інцидент трапився ще 26 лютого о 9-ій ранку. Нетверезий чоловік на кухні гуртожитку викрав чотири сковорідки, шість каструль, дві металеві підставки для посуду, шість кришок для посуду та кухонну лопатку. Однак коли він збирався винести посуд із приміщення, його помітив та одразу ж затримав мешканець гуртожитку. Вартість посуду, який чоловік намагався поцупити - 1245 гривень.У вироку також йдеться, що чоловік не вперше вчиняв крадіжку. Цікаво, що злочин він здійснив через незначний проміжок часу після ухвалення попереднього вироку із іспитовим строком.Зрештою, суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі півтора року. Однак, до цього покарання частково приєднали невідбуту частину покарання за попереднім вироком, та ув’язнили його на 4 роки та 1 місяць.