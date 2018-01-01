Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 16:25
Волинські митники затримали автомобілі Renault та Opel, які хотіли провезти незаконно.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У пункті пропуску «Ягодин» громадяни України пред'являли нотаріальні доручення на право користування автомобілями торгових марок Renault та Opel, посвідчені ніби як нотаріусами Канцелярій нотаріальних міст Гданськ та Люблін Республіки Польща відповідно. Перевірки автентичності поданих до митного контролю доручень спростували їх оригінальність.
Навіть форма доручень, за висновками польських нотаріусів, не відповідає законодавчим вимогам Польщі.
Відтак, за приховування від митного контролю, тобто за подання
органу доходів і зборів як підстави для переміщення транспортних засобів документів, отриманих незаконним шляхом, автомобілі Renault (вартістю понад 128 тисяч гривень) та Opel (вартістю понад 112 тисяч гривень) вилучені на склад митниці.
Відповідно до ч. 1 ст.. 483 Митного Кодексу України громадян за
вчинені порушення очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобілів та конфіскація цих транспортних засобів.
Матеріали передані на розгляд суду.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У пункті пропуску «Ягодин» громадяни України пред'являли нотаріальні доручення на право користування автомобілями торгових марок Renault та Opel, посвідчені ніби як нотаріусами Канцелярій нотаріальних міст Гданськ та Люблін Республіки Польща відповідно. Перевірки автентичності поданих до митного контролю доручень спростували їх оригінальність.
Навіть форма доручень, за висновками польських нотаріусів, не відповідає законодавчим вимогам Польщі.
Відтак, за приховування від митного контролю, тобто за подання
органу доходів і зборів як підстави для переміщення транспортних засобів документів, отриманих незаконним шляхом, автомобілі Renault (вартістю понад 128 тисяч гривень) та Opel (вартістю понад 112 тисяч гривень) вилучені на склад митниці.
Відповідно до ч. 1 ст.. 483 Митного Кодексу України громадян за
вчинені порушення очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобілів та конфіскація цих транспортних засобів.
Матеріали передані на розгляд суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Самі чесні автоєвросильні хотіли незаконно провезти незаконні бляхи і піти пікетувати Шпигу бо той заборонив знімати у міськвідділі. Тьфу бля, слів нема з тими автоєвросильними бидляками - полішуками.
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