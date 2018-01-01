Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 липня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з
проясненнями.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі: близько +10…+12 градусів, удень – +17…+20.
Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
проясненнями.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі: близько +10…+12 градусів, удень – +17…+20.
Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «ПортCity» на День шопоголіка розігрували подарунки. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 липня
Сьогодні, 20:00
Моє життя зупинилося, коли дізналася про хворобу сина, – мама онкохворого хлопчика з Волині
Сьогодні, 19:40