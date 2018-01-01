Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 липня



проясненнями.



У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі: близько +10…+12 градусів, удень – +17…+20.



Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-6 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода зпроясненнями.У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі: близько +10…+12 градусів, удень – +17…+20.Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-6 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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