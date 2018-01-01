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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 липня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з
проясненнями.

У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі: близько +10…+12 градусів, удень – +17…+20.

Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-6 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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